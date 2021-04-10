Все решилось без суда: убийца 13-летней девочки из Нелидово покончил с собой в психдиспансере

Мужчина не захотел отвечать на зоне за убийство ребенка и свел счеты с жизнью Фото: аккаунт в ВК и МВД по Тверской области

В Тверской области без суда завершилась история убийства 13-летней Вероники Ивановой из Нелидова (данные девочки изменены – Ред.). 9 апреля убийца девочки свел счеты с жизнью, не дожидаясь приговора суда.

33-летний Никита Сильнов закончил свои дни в палате областного психоневрологического диспансера в Бурашево, куда его поместили на обследование. Некоторое время обвиняемый в убийстве все же провел в СИЗО.

– В марте 2021 года обвиняемый был направлен из СИЗО в отдельное структурное подразделение областного клинического психоневрологического диспансера для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Это учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения Тверской области. На момент смерти Сильнов в учреждениях УФСИН России по Тверской области не содержался, – сообщили в УФСИН по Тверской области.

33-летний Никита Сильнов был объявлен в федеральный розыск. Фото: МВД по Тверской области.

В Следственном управлении следственного комитета России по Тверской области информацию подтвердили, но подробностей смерти раскрывать не стали – проводится проверка.

Остается лишь догадываться, что подвигло Сильнова свести счеты с жизнью. Есть версия, что он не захотел отправляться в тюрьму. Известно ведь, что убийцы детей там не выживают.

Трагическая весть о жестоком убийстве школьницы сначала облетела соцсети. Затем появилась и официальная информация. Невинную девочку, инвалида по слуху убил отчим.

Жители не могли поверить в произошедшее Фото: Фото: группа в ВК/Признавашки Нелидово <3

Уже позже стало известно, что 33-летний Никита Сильнов по сути приходился девочке никем, просто чужой мужчина – сожитель матери. С ним женщина сошлась после развода. Познакомилась с ним в исправительной колонии, где работала начальником канцелярии, а Сильнов отбывал наказание за тяжкое преступление. В 2008 году мужчина был осужден за убийство женщины и покушение на убийство ребенка. В 2019 году его выпустили по УДО и он как будто бы встал на путь исправления. Но нет!

Сильнов жил в одной квартире с сожительницей и ее дочерью, пытался работать, но не срасталось. Подолгу он нигде не задерживался. Перед гибелью девочка на несколько дней оставалась одна с мужчиной. Мать лежала в больнице. Так было и в день убийства.

Позже обвиняемый расскажет и покажет, как жестоко расправился с ребенком.

Следователи работают на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

6 февраля обеспокоенная мать сообщила в полицию о пропаже дочери. Девочка не выходила на связь. Оперативники вскрыли квартиру и увидели труп ребенка.

Подозреваемый успел скрыться с места преступления, прихватив с собой ценные вещи. Сильнова объявили в федеральный розыск. Спустя три дня мужчину задержали в Твери. Далеко убежать он не успел.

11 февраля фигуранту предъявили обвинения в убийстве и краже. Никита признал свою вину. Выяснилось, что в момент убийства он был под действием наркотиков. На следственном эксперименте, Сильнов показал, как хладнокровно душил шарфом 13-летнюю девочку. На лице его не было никаких эмоций.

Подозреваемый в убийстве Никита Сильнов был задержан в Твери Фото: принтскрин видео пресс-службы СУ СК по Тверской области

Как сообщил «КП»-Тверь» источник, девочка узнала, что отчим хочет расстаться с матерью, обрадовалась и сказала об этом Сильнову. Это и вывело убийцу из себя.

Расследованием преступления занялся первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета. За совершение особо тяжкого преступления мужчине грозил пожизненный срок.

Но до суда дело так и не дошло.

Мать убитой девочки до последнего не могла поверить, что ее возлюбленный мог совершить такое злодеяние и уверяла, что он был очень хорошим отцом и примерным семьянином. Она мечтала родить от него ребенка, но судьба распорядилась иначе.

Мать 13-летней убитой девочки мечтала родить ребенка от Сильнова Фото: соцсети

Напомним, в Тверской области уже не впервые убийца ребенка кончает с жизнью не дождавшись суда. Так, убийца 15-летней тверичанки Дарьи Степановой, тоже покончил с собой в камере тверского СИЗО в 2016 году.

Девушка пропала в марте 2015 года в поселке Химинститута в Твери. Три месяца длились её поиски, в июне ее нашли убитой. Родственники до последнего не теряли надежды, что Даша найдется, но чуда не произошло. Подозреваемых задержали.

Тогда выяснились жестокие подробности. Девочку мучали в квартире двое мужчин и женщина. Дашу изнасиловали, убили, тело вывезли на машине в лес, а в квартире замели все следы.

32-летний обвиняемый также, как и Сильнов, был в состоянии наркотического опьянения. А позже повесился в СИЗО, оставив предсмертную записку.