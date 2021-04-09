В городском саду в Твери начинают работать аттракционы, и ввели безналичную оплату

В тверском горсаду начинают работать аттракционы. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

Уже в эти выходные, 10 и 11 апреля, в горсаду Твери запустят часть аттракционов. Благо погода по прогнозу должна быть солнечной, а воздух прогреется до +15. Самое время прогуляться, подышать свежим воздухом и получить новые впечатления.

Директор «Дирекции парков» Максим Рупанов рассказал, что сейчас аттракционы отмывают, приводят в порядок и проверяют.

Чтобы упростить процесс оплаты и избавиться от очередей в кассу ввели безналичный способ покупки билетов. У оператора можно будет приложить к терминалу банковскую карту, гаджет со специальным приложением или отсканировать QR-код и отправиться получать яркие эмоции.

Для тех, у кого с собой только наличные деньги, по-прежнему будут работать кассы.

Безналичный способ оплаты начнёт действовать с 10 апреля на автодроме. С 17 апреля планируют ввести такую систему во всех развлекательных зонах.

В горсаду с 17 апреля на все аттракционы планируют ввести оплату по безналу. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

Напомним, в 2020 году в период самоизоляции дирекция парков воспользовалась возможностью проверить состояние конструкций для развлечений. Почти всё лето аттракционы проходили техническое освидетельствование.

Лишь в конце лета, 21 августа, открылись два из них – «Ромашка» и «Калипсо». В тоже время в горсаду весь сезон работали автодром, тир, настольный теннис и водный аттракцион «Зорб».

А 1 октября в горсаду появились два новых аттракциона – горизонтальная карусель «Калипсо» и вертикальный «Хип-Хоп», который ещё и переворачивает смельчаков вниз головой.

Летом 2021 года в зелёной зоне предполагают поставить новый аттракцион для детей «Гуси- Лебеди». Что это будет за забава – пока администрация парка держит в секрете.

Но если посмотреть на другие города, где такие аттракционы установлены – это карусель с подъёмными корзинами в виде гусей-лебедей.