Коронавирус в Твери, последние новости на 27 июля 2020 года: аттракционы в городе закрыты, но можно позаниматься тибетской гимнастикой на свежем воздухе

Всего на 27 июля с начала пандемии в регионе выявлен 4451 человек, инфицированный COVID-19. Плюс 28 новых заболевших за минувшие сутки.

524 (+ 26 за сутки) заражённых изолированы.

3797 (0 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

130 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Жители и гости областной столицы продолжают интересоваться вопросом, когда же в городе заработают аттракционы. Лето в разгаре и хочется веселья.

В Твери аттракционы есть только в Городском саду, но в настоящее время они не работают.

- Аттракционы в Городском саду проходят техническое освидетельствование. Как только все карусели пройдут необходимую проверку, все они будут допущены к запуску, - обещает "Дирекция парков".

Пока для горожан, с 11:00 до 21:00 часов, работают автодром, тир, настольный теннис и водный аттракцион "Зорб". В ландшафтном парке "Тьмака" работает веревочный парк, прокат лошадей и веломобилей.

А с 1 августа в Парке Победы и Горсаду начнутся спортивные занятия для всех желающих.

На свежем воздухе бесплатно можно будет позаниматься тибетской гимнастикой, скандинавской ходьбой, пройти общефизическую подготовку. Для самых маленьких будет организовна детская программа "Развивай-ка!".

Групповые занятия каждый день будет проводить "Академия Здоровья".

В Парке Победы - с 10:00 до 11:30 возле детской площадки.

В Городском саду - с 18:00 до 19:30 на лужайке справа от центрального входа.

Расписание занятий можно посмотреть в группе организатора.

Занимайтесь спортом и будьте здоровы!