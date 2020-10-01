Украшения на "Калипсо" горожане в шутку сравнивают с коронавирусом. Фото: Горсад Твери, vk.com/gorsad_tver

Два новых аттракциона начали работать в Городском саду Твери - "Калипсо" и "Хип-Хоп".

"Калипсо" - карусель, которая вращается горизонтально. "Хип-Хоп" немного более экстремальный вариант: аттракцион крутится в вертикальной плоскости, при этом сидения, где находятся люди, дополнительно вращаются, переворачивая смельчаков вниз головой.

Пока позволяет погода, в горсаду также работают аттракционы "Пират" и "Ромашка", функционирует автодром. На территории сада можно поиграть в настольный теннис и пострелять в тире.

Время работы аттракционов - с 11:00 до 20:00, а по выходным - до 21:00.

Напомним также, что в связи с эпидемической ситуацией в общественных местах всем рекомендуется находиться в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности.