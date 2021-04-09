Обязательно берем воду и памперсы: Лайфхаки от преодолевшего в одиночку Байкал на велосипеде отчаянного грузина из Твери Иракли Удзилаури

Иракли знает, о чем говорит. Фото: Инстаграм/gorbrod/скрин

Иракли Удзилаури совсем недавно вернулся в Тверь из одиночного путешествия на трековом велосипеде по заснеженному зимнему Байкалу. «КП»-Тверь», которая внимательно следила за путешественником и знакомила читателей с перипетиями на пути Иракли, поздравила его с новым свершением, а он поделился с нами советами для начинающих велопутешественников.

Отметим, что за плечами у Иракли далеко не только велопоход по Байкалу. В его копилке есть и несколько восхождений на Эльбрус, мотопутешествие из Твери в Тбилиси и т. д. В общем, он знает, о чем говорит.

Иракли советует тем, кто мало гонял на велосипеде, перед отправкой в более-менее длительное путешествие с ночевками, хорошенько покататься на велосипеде по городу и его окрестностям, чтобы понять свои силы.

В финале похода. Фото: Иракли Удзилаури

Если с другом вышел в путь, веселей дорога

Первый совет от Иракли - важно отправляться в путешествие не одному, а с компанией.

- В путешествии по Байкалу у меня пришло понимание, что я все продублировал (об этом позже), но не продублировал человека, а это важно, - отметил он. - Это элементарная безопасность. Берем крайний вариант — у меня все было и спутниковый телефон и ракетница, но если бы я оказался без сознания, то второй человек мог бы помочь, подстраховать. Да и веселее в компании. В психологическом плане - это тоже важно.

Без воды - никуда

Второе, на что важно всегда обращать внимание - это вода (не газированная).

- В путешествии надо пить всегда, и когда холодно, и когда тепло. И пить не в тот момент, когда хочется, а пить по чуть-чуть, по глотку, с регулярной периодичностью. Раз в 15-20 минут примерно.

Иракли советует обязательно брать с собой флягу. Ее можно прикрепить к раме велосипеда при помощи держателя. Также есть такая штука как гидропак - герметичный мешок емкостью от 1 до 3 литров с трубкой. Соответственно он помещается в рюкзак, а трубка выводится по лямке наружу. Так, чтобы велосипедист (да и просто путешественник) мог в любой момент попить воды через эту трубку.

- В холодное время года, если рюкзак с гидропаком надеть под куртку, то вода у тебя будет всегда тепленькая, как температура тела. Потому что в мороз пить холодную воду - это так себе удовольствие, - делиться тонкостью Иракли.

Еще совет от него — взять с собой специальный спортивный напиток, который восполняет энергию и утоляет жажду.

Обед - по расписанию

Для перекуса Иракли советует взять с собой орехи и шоколадки.

- У меня есть сумка, прям на руль крепится, она так и называется кормушка. Я в эту сумку клал пакет примерно 2 кг разных орехов. Это классно. Особенно когда долго едешь, крутишь педали и хочется еще что-то делать, то очень удобно закидывать время от времени орешки, - рассказал Иракли.

Но, как он заметил, на этом не нужно зацикливаться. Обязательно должен быть полноценный обед днем.

- Надо сделать нормальную остановку на полчаса-час примерно. Очень сытный эконом-вариант - это лапша быстрого приготовления. Есть также производители, которые делают упаковки с готовой едой в дорогу. К примеру, у меня на Байкале был марокканский суп с нутом, крестьянский суп с грибами, чечевица с овощами, цыпленок с овощами по-мексиканки. Все это только разогреть.

Тут пригодится горелка

Иракли назвал несколько способов, как это сделать. Можно в котелке с горячей водой на паровой бане. Тут пригодится горелка.

- Но надо не забывать одну вещь про газовые горелки - при температуре ниже нуля градусов у газа снижается КПД. Поэтому у меня на Байкале с собой была бензиновая горелка. Бензин не замерзнет, с ним ничего не будет в мороз.

Кроме того, как рассказал Иракли, продаются специальные беспламенные нагреватели пищи:

- Это пакет с химическим элементом внутри, наливаешь туда буквально 40-50 миллилитров воды, там начинается взаимодействие, получается температура до 100 градусов, и можно тут же разогреть еду. Все это весит очень немного. 50 грамм - один пакет. Он и зимой работает, проверено.

Золотое правило дублирования

- Независимо от того, куда ты едешь, нужно брать с собой запасные детали для велосипеда, - подчеркивает Иракли. - Это буквально две камеры, насос, монтажки, выжимку цепи, чтобы склепать ее, если вдруг порвалась, и мультуб с шестигранниками и другими мелкими инструментами.

Опытный путешественник акцентирует - важен принцип дублирования. Его суть в том, что два - это один, один - это ничего.

- К примеру, если у тебя одна камера с собой, то когда ты пробиваешь колесо и используешь запаску, все у тебя нет больше шанса на какую-то ошибку. Это напрягает, а если есть еще одна, то с большей уверенностью продолжаешь движение.

Забота о пятой точке

- Для того, чтобы при длительной езде не натирать себе пятую точку, важно брать и надевать специальные велосипедные памперсы. Это нормально, в этом нет ничего такого. Все ездят в них. У нас в компании мужики - 30-40 лет - все в памперсах. Все хорошо, - с улыбкой говорит он.

Также надо не забывать о креме от загара и гигиенической помаде, даже если вы - брутальный мужик.

Дождевик, спецодеяло, сумка-банан и рюкзак-непромокашка

В велопоход важно взять дождевик - даже если дождя нет, от ветра хорошо спасает.

- Есть еще такая прикольная штука как спасательное одеяло, ее можно, кстати, встретить в наших автомобильных аптечках, - рассказывает путешественник. - Оно фольгированное с двух сторон, помогает и от переохлаждения, и от перегрева, от слишком сильного солнца. Его объем небольшой, примерно, как кошелек. Это действительно классная вещь, и она действительно работает.

Также, собираясь в поход необходимо приобрести хороший непромокаемый рюкзак. Там стоит держать запасной комплект одежды (если вдруг провалишься в воду или просто сильно промокнешь, надо сразу переодеться).

Еще Иракли всегда использует сумку-банан, которая крепиться к поясу. В неё можно положить кошелек с паспортом, медицинским полисом, банковскими картами и наличными в разных купюрах. Все это мой собеседник настоятельно советует брать с собой в дальние велопоходы.

- В кошелек важно положить полиэтиленовый пакет, чтобы можно было, если что, уберечь документы и деньги от намокания, - уточняет он.

Четыре ножа - перебор

Иракли советует в велопутешествие по природным диким местам, брать, для отпугивания тех же медведей, ракетницы (также и для сигнала бедствия, если что вдруг), а еще – фальшфейеры, такие мощные факел-свечи, которые не гаснут ни под дождём, ни на ветру. Их также надо продублировать и одну пару держать близко к руке, например, в нагрудном внешнем кармане куртки, чтоб можно было быстро выхватить.

Также не лишнее взять с собой перцовые баллончики для безопасности, на всякий случай. Но не надо перегибать.

- Я помню, когда начинал путешествовать на велосипеде - поехал на озеро Волго, у меня там ножей штуки четыре было, перцовые баллончики по разным карманам. Сейчас вспоминаю, думаю, зачем столько всего набрал.

В аптечке Иракли особое внимание уделяет приспособлениям, останавливающим кровопотерю. Поэтому советует брать гемостатические губки, порошки, хлоргексидин, перекись водорода, много пластырей и бинтов плюс несколько эластичных бинтов от вывихов.

С собой желательно взять антигистаминные средства, чтобы предотвратить аллергические реакции при укусах насекомых. Не забываем про клещей, берем средства защиты от них.

Кстати, самый лучший репеллент против комаров, по словам Иракли, это свежая зелень в костре.

Также нужно брать с собой солнечные очки - беречь зрение, особенно зимой - солнце от снега сильно отражается и снежная слепота случается на раз-два. Это, кстати, ещё один довод за езду в паре.

В походе по Байкалу Иракли находил время и танцам. Фото: Иракли Удзилаури

В походе

Как отмечает Иракли, важно не давать себе мерзнуть — держать себя в тепле, от холода всегда возникает усталость, он забирает все силы.

- Элементарно - чувствуешь - замерз, остановился, отжался раз двадцать и все - кровь по венам побежала, согрелся. Если в компании - можно потолкаться, тоже согреетесь.

Чтобы не уставать от длительной езды, можно разбить путь на отрезки - 40-50 минут едешь, 10 минут идешь пешком

Для поддержания хорошего настроя Иракли советует иметь колонку и слушать музыку.

- Причем если вы едете в путешествие по каким-то чужим местам, то круто скачать местную этническую музыку.

Еще один важный совет от него - если тяжело психологически становится, позвоните домой родителям.

- Мне это на Байкале помогло.

Также Иракли советуют делать побольше фото и видео — это воспоминания, а они важны. Кстати, чтобы обеспечивать работу всех гаджетов, Иракли запасся изрядным количеством внешних аккумуляторов (пауэрбэнков).

На ночевку - засветло

Это еще одно важное правило в походе.

Надо выбирать место для ночной стоянки, не дожидаясь сумерек, не в потемках. Стараться ставить палатки где-то на возвышенности, чтобы палатка в случае дождя в луже не оказалась. В месте для ночевки — никаких линий электропередач, никаких одиночных или сухих деревьев. Всегда надо растягивать палатку. Есть такие ветроустойчивые веревки для этого.

Если встаем на ночлег с костром, нужно дров собирать с запасом, чтобы ночью потом не рыскать по лесу.

Внимание!

- Ни в коем случае не пускайтесь в любое путешествие в новой неразношенной обуви. Это максимально неправильно - грозит стертыми ногами и испорченным походом, - особо предупреждает путешественник.

Иракли напоследок сказал, что хоть он и советовал не путешествовать в одиночку, но хотя бы раз это все-таки нужно попробовать:

- Когда ты в компании вы замыкаетесь на себе, а когда ты один, ты реально открываешься всему миру.