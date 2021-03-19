Велосипедист-ультрамарафонец из Твери начал опасное путешествие на трековом велосипеде по льду Байкала

Иракли на старте... Фото: Инстаграм/gorbrod/скрин

19 марта из Северобайкальска (города в Бурятии на северной оконечности Байкала) в велопутешествие по самому глубокому озеру на земле, Байкалу, в 10:20 по иркутскому времени (по московскому - в 05:20) стартовал наш земляк, тверичанин Иракли Удзилаури. Он собирается преодолеть около 550 км на юго-запад по льду вдоль береговой линии за 10 дней.

- День X настал. Сейчас я начинаю самое экстремальное путешествие за свои 24 года, - написал Иракли на своей странице в Инстаграме перед стартом.

Как выяснилось, он парень крепкий и привычный к преодолению огромных расстояний, причем не только в горизонтальной плоскости.

- Я путешественник, хранитель Земли WWF (Всемирный фонд дикой природы. – Ред.), ультрамарафонец, расстояния между городами преодолеваю различными способами: на велосипеде добираюсь из Твери до Санкт-Петербурга за 49 часов (540 км), автостопом до Мурманска за 22 часа, на мотоцикле Тверь - Тбилиси (2 200 км). За моими плечами несколько восхождении на Эльбрус, высочайшую точку на карте России и Европы, в том числе в качестве гида, - так он описывает себя в одном из постов, посвященных путешествию.

Примерный маршрут пути по озеру, который нужно преодолеть велосипедисту из Твери.

Иракли сообщает, что в ходе подготовки к покорению Байкала умудрился пробежать 105 км - ультрамарафон - за 14 часов 48 минут.

Уникальность его путешествия связана с велосипедом. Еще никто в мире не проезжал этот маршрут по льду на трековом велосипеде с фиксированной передачей (фиксбайке). В чем сложность?

- Сложность в том, что у фикса нет свободного хода вращения педалей, то есть когда вращается заднее колесо, то вращаются и педали, также на фиксах чаще всего ездят без тормозов. Насколько я видел, Иракли едет как раз без тормозов, - поясняет тверской велосипедист Андрей Орлов. - Торможение происходит за счет обратного усилия на педали, что достаточно непросто и требует навыка. По сути, чтоб ездить на таком байке, нужно заново учиться кататься на велосипеде.

Когда Иракли выехал из Северобайкальска, там было примерно минус 11 градусов. Днем разогрело до минус 9. Ночью температура опустится. Однако, по прогнозу синоптиков, начиная с 20 марта в Иркутской области днем температура будет плюсовая, и с каждыми сутками начнет расти вплоть до +9. Ночью, правда, все равно еще обещают легкие морозы. Иракли придётся внимательней следить за льдом, чтобы не попасть в какую-нибудь промоину.

Ночевать он будет в палатке. Пообещал в соцсетях вести видео- и фотодневник экспедиции, а также делать письменные путевые заметки в дневнике.

Что ж, пожелаем отважному велопутешественнику удачи. И пусть сам не забывает о своих словах:

- Финиша нет. Мы всегда в самом начале. Так чего же мы ждём? Так погнали вперёд!

И, кстати, напомним, что в 2018 году семеро смелых мужчин-путешественников из Твери уже проезжали по Байкалу на велосипедах. Причем они пошли на велоштурм озера в феврале, когда там весьма жесткая погодка.