Коронавирус в Твери, последние новости на 8 апреля 2021: бесплатные лекарства от ковида и адаптация медучреждений под нужды инвалидов

Лекарства больным коронавирусом выдают в ЦАПах бесплатно, а на доступную среду потратят 82 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ, Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 064 случая заражения COVID-19 (+92 за сутки).

Выздоровели 36 050 человек (+100 за последние сутки).

Изолировано 1257 больных (-13).

Умерли 757 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 192 заболевших (+34 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2662 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2099 (+1),

Ржев – 2097 (+10),

Калининский район – 1581 (+3),

Торжок – 1580 (0),

Кимры – 1510 (+4).

В число лидеров также вошёл Бологовский район – 1000.

Прививку от коронавируса сделали 83 183 жителей Тверской области, за последние сутки – 1 615 человек.

За весь период в регионе проведено 648 625 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 826.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Развитие событий: Тверская область. Графика: yandex.ru

В ЦАПах (Центрах амбулаторной помощи) Тверской области бесплатно выдают лекарства от коронавируса. В регионе работает 12 ЦАПов. Туда рекомендуют обращаться жителям области, которые обнаружили у себя признаки коронавируса, а также тем, кто прошёл тест на ковид, и он оказался положительным. В случае подтверждения диагноза "коронавирусная инфекция", в ЦАПе пациенту выдадут бесплатные лекарства.

Работают ЦАПы с понедельника по субботу. По воскресеньям открыты двери дежурного ЦАПа (в 1-ой горбольнице Твери). Записаться на приём можно по телефону 122 с 8:00 до 19:00, а также через электронную регистратуру. В экстренном случае – лично через регистратуру ЦАПа.

В Тверской области утверждена региональная программа «Доступная среда» на 2021-2023 годы. В неё включены работы по обустройству пандусов и установке различных приспособлений для адаптации учреждений для людей с инвалидностью.

Работы проведут в тверской горбольнице №6, комплексных центрах соцобслуживания, реабилитационном центре для детей и подростков, психоневрологических интернатах, учреждениях дополнительного образования. Там обустроят пандусы, санитарно-гигиенические комнаты, установят тактильные плитки и так далее.

Для повышения уровня занятости инвалидов предусмотрены также средства на возмещение компаниям затрат на трудоустройство маломобильных граждан.

На реализацию программы на три года выделяется свыше 82 млн 133 тыс. рублей (из областной и федеральной казны).

Распределение случаев коронавируса по муниципалитетам. Графика: ПТО

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Калининский район – 1581 (+3),