В ЦАПах Тверской области пациентам с коронавирусом бесплатно выдают лекарства

В случае подтверждения диагноза "коронавирусная инфекция", в ЦАПе пациенту выдадут бесплатные лекарства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЦАПах (Центрах амбулаторной помощи) Тверской области бесплатно выдают лекарства от коронавируса. В регионе работают 12 ЦАПов. Медицинскую помощь, по данным областного Правительства, к настоящему моменту там получили 18 853 пациентов (за сутки - 217 человек).

Работу центров обсудили 7 апреля на заседании оперштаба Тверской области. Председательствовал губернатор Игорь Руденя.

- Важно, чтобы жители региона при первых признаках заболевания обращались к участковым терапевтам или в ЦАПы. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса, - считает глава региона.

Напомним, в ЦАПы рекомендуют обращаться жителям области, которые обнаружили у себя признаки коронавируса, а также тем, кто прошёл тест на ковид, и он оказался положительным. В случае подтверждения диагноза "коронавирусная инфекция", в ЦАПе пациенту выдадут бесплатные лекарства.

Центры работают с понедельника по субботу. По воскресеньям для пациентов открыты двери дежурного ЦАПа на базе 1-ой горбольницы Твери. Запись на прриём ведётся по телефонц 122 с 8:00 до 19:00, а также посредством электронной регистратуры. В экстренном случае можно обратиться в регистратуру ЦАПа для записи лично.