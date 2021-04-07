На организацию доступной среды в Тверской области в 2021-2023 годах направят свыше 82 млн рублей

В правительстве региона утверждена соответствующая программа. Фото: Александр ЖМУЛИН

7 апреля на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей утверждена региональная программа «Доступная среда» на 2021-2023 годы. В нее включены работы по обустройству пандусов, установке специальных парт и других приспособлений для адаптации учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры для людей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, это распространиться на тверскую горбольницу №6, комплексные центрах соцобслуживания, реабилитационный центре для детей и подростков, психоневрологические интернаты, учреждения дополнительного образования.

Планируется провести обустройство входных групп с пандусами и поручнями, открыть санитарно-гигиенические комнаты, уложить противоскользящее покрытие, установить тактильные плитки, звуковые и световые указатели, закупить спецоборудование.

Для повышения уровня занятости инвалидов предусмотрены средства на возмещение компаниям затрат на трудоустройство маломобильных граждан и создание для них рабочих мест.

И это еще не все меры, предусмотренные в программе.

На ее реализацию на три года выделяется свыше 82 млн 133 тыс. рублей, из них 23 млн 374 тыс. - из федерального бюджета, 58 млн 758 тыс. - из областного.

Графика: ПТО

Графика: ПТО