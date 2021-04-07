Коронавирус в Твери, последние новости на 7 апреля 2021: Тверь присоединилась к празднованию Всемирного дня здоровья и день рождения Михаила Круга

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37 972 случая заражения COVID-19 (+94 за сутки).

Выздоровели 35 950 человек (+102 за последние сутки).

Изолировано 1270 больных (-12).

Умерли 752 человека (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 158 заболевших (+29 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2660 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2098 (+2),

Ржев – 2087 (+4),

Торжок – 1580 (+2),

Калининский район – 1578 (+6),

Кимры – 1506 (+1).

Графика: Яндекс.

Прививку от коронавируса сделали 81 633 жителей Тверской области, за последние сутки – 1307 человек.

За весь период в регионе проведено 646 799 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1307.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

7 апреля Тверь присоединилась к празднованию Всемирного дня здоровья.

Несколько площадок будут развернуты на улице Трехсвятской, за ТЦ «Олимп». Можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ и проконсультроваться со специалистами.

Сотрудники Тверской станции «скорой помощи» покажут устройство реанимобиля, расскажут о работе выездных бригад, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи.

Волонтёры-медики Тверского государственного медуниверситета организуют мастер-класс по скандинавской ходьбе, расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. А студенты медколледжа проведут флешмоб.

Площадки будут работать с 13:00 до 15:00.

7 апреля исполнилось бы 59 лет Михаилу Кругу. В день рождения шансонье в память о нём в Твери пройдёт концерт, на котором известные музыканты исполнят песни «короля шансона».

Вести мероприятие будут Александр Круг (сын Михаила) и Ольга Медведева (сестра Круга). Ольга Владимировна поделилась с «КП»-Тверь», какие песни брата она больше всего и меньше всего любит.

Графика: ПТО.

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