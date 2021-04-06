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Общество6 апреля 2021 14:06

Мастер-классы по первой помощи и экспресс-тест на ВИЧ: в Твери отметят Всемирный день здоровья

Тематические площадки будут организованы в центре города
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Желающие смогут анонимно пройти тест на ВИЧ Фото областной минздрав

Желающие смогут анонимно пройти тест на ВИЧ Фото областной минздрав

7 апреля Тверь присоединится к празднованию Всемирного дня здоровья. Несколько площадок будут развернуты на улице Трехсвятской, за ТЦ "Олимп".

В частности, на пункте экспресс-тестирования желающие смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию бесплатно и анонимно, получить консультацию специалистов.

Сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи покажут изнутри реанимационный автомобиль, познакомят участников с работой выездных бригад, проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Волонтеры-медики Тверского государственного медуниверситета организуют мастер-класс по скандинавской ходьбе, расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с измерением артериального давления. А студенты медколледжа проведут флеш-моб.

Время работы площадок с 13:00 до 15:00.