Мастер-классы по первой помощи и экспресс-тест на ВИЧ: в Твери отметят Всемирный день здоровья

Желающие смогут анонимно пройти тест на ВИЧ Фото областной минздрав

7 апреля Тверь присоединится к празднованию Всемирного дня здоровья. Несколько площадок будут развернуты на улице Трехсвятской, за ТЦ "Олимп".

В частности, на пункте экспресс-тестирования желающие смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию бесплатно и анонимно, получить консультацию специалистов.

Сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи покажут изнутри реанимационный автомобиль, познакомят участников с работой выездных бригад, проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Волонтеры-медики Тверского государственного медуниверситета организуют мастер-класс по скандинавской ходьбе, расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с измерением артериального давления. А студенты медколледжа проведут флеш-моб.

Время работы площадок с 13:00 до 15:00.