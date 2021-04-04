Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2021: новые дозы вакцины и рыбак в воде

Волга вышла из берегов и затопила набережную.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 апреля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 37687 случаев заражения COVID-19 (+97 за сутки).
Выздоровели 35645 человек (+101 за последние сутки).
Изолировано 1302 больных (-7).
Умерли 740 человек (+3 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12055 заболевших (+ 20 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район - 2638 (+7),
Вышневолоцкий городской округ - 2081 (+2),
Ржев - 2072 (+4),
Торжок - 1577 (ни одного случая за сутки),
Калининский район - 1567 (+6),
Кимры - 1496 (+1).
Графика: Яндекс
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 79462 человека – это 83,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 2 апреля, вакцинировались 1 535 человек. В федеральный регистр внесена информация о 73939 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Вчера в регионе пополнились запасы вакцины против коронавируса "Спутник V" - поступила новая партия в 6300 доз.
В этом году в тверском крае до 1 сентября от коронавируса планируется привить более 60% жителей. По последним данным, в нашей области проживает свыше 1,2 млн человек.
Также в Твери за сутки заметно поднялся уровень воды в Волге. В итоге в районе горсада затопило набережную, а скульптура рыбака почти на половину скрылась в воде. Наш корреспондент стала этому свидетелем и сняла видео. Такого рыбака вы еще не видели.
Графика: ПТО
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.