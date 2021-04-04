Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2021: новые дозы вакцины и рыбак в воде

Волга вышла из берегов и затопила набережную. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 37687 случаев заражения COVID-19 (+97 за сутки).

Выздоровели 35645 человек (+101 за последние сутки).

Изолировано 1302 больных (-7).

Умерли 740 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12055 заболевших (+ 20 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2638 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2081 (+2),

Ржев - 2072 (+4),

Торжок - 1577 (ни одного случая за сутки),

Калининский район - 1567 (+6),

Кимры - 1496 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 79462 человека – это 83,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 2 апреля, вакцинировались 1 535 человек. В федеральный регистр внесена информация о 73939 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Вчера в регионе пополнились запасы вакцины против коронавируса "Спутник V" - поступила новая партия в 6300 доз.

В этом году в тверском крае до 1 сентября от коронавируса планируется привить более 60% жителей. По последним данным, в нашей области проживает свыше 1,2 млн человек.

Также в Твери за сутки заметно поднялся уровень воды в Волге. В итоге в районе горсада затопило набережную, а скульптура рыбака почти на половину скрылась в воде. Наш корреспондент стала этому свидетелем и сняла видео. Такого рыбака вы еще не видели.

Графика: ПТО

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