В Тверскую область поступила новая партия вакцины "Cпутник V"

В Верхневолжье пополнились запасы вакцины против коронавируса "Спутник V" - поступило еще 6300 доз. Фото: ПТО

В Верхневолжье пополнились запасы вакцины против коронавируса "Спутник V" - поступило еще 6300 доз.

ПО данным регионального оперштаба, на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали 79462 человека – это 83,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

За 2 апреля вакцинировались 1 535 человек. В федеральный регистр внесена информация о 73939 вакцинированных гражданах в Тверской области.

В регионе в этом году до 1 сентября от коронавируса планируется привить более 60% жителей. По последним данным, в нашей области проживает свыше 1,2 млн человек.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Общий номер для записи: 122.

Также действуют выездные прививочные бригады.