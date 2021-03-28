Коронавирус в Твери, последние новости на 28 марта 2021: два человека погибли на пожаре и чудесное спасение собаки из полыньи

Коронавирус медленно, но отступает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 997 случаев заражения COVID-19 (+105 за сутки).

Выздоровели 34 899 человек (+119 за последние сутки).

Изолировано 1376 больных (-15).

Умерли 722 человек (+1 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 792 заболевших (+ 21 случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2589 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 2050 (+3);

Ржев – 2032 (+6);

Торжок – 1562 (+2);

Калининский район – 1533 (+4);

Кимры – 1484 (+9).

Официальные данные. Фото: Яндекс.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 71 551 человек – это 96,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировалось 1 183 человека. В федеральный регистр внесена информация о 67 227 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Следователи СУ СК РФ по Тверской области назначили ряд экспертиз, чтобы с высокой долей достоверности установить причину пожара, который привёл к гибели в огне 58-летнего мужчины и 53-летней женщины в деревне Фролово Кесовогорского района.

Пожар случился ночью 26 марта. Он был одним из 12 произошедших в области и единственным с жертвами.

А в Вышнем Волочке неравнодушные люди спасли из полыньи угодившую туда собаку. Спасение заснято на видео. Но, к счастью, все остались живы, включая и собаку, которая от усталости сама идти не могла и один из спасителей нёс её на руках.