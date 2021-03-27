Видео спасения собаки из полыньи в Вышнем Волочке

Собачку удалось спасти из коварной полыньи. Фото: ВК/Вышний Волочёк - говорим и показываем

Драматическую операцию по спасению собаки из полыньи, заснял и разместил пользователь группы ВК «Вышний Волочёк - говорим и показываем».

На кадрах видно, как из полыньи на реке Цна пытается выбраться обессиленная собачка. Всё происходит в Вышнем Волочке, недалеко от Жуковского моста.

К собачке, разламывая хрупкий лёд, подплывает отважный мужчина. Другой стоит недалеко от полыньи и держит страховочную верёвку, которой обвязан пловец.

Вот пловец берёт собачку, страхующий подтягивает его к краю полыньи и тоже подходит к краю. Это была ошибка: лёд ломается и вот в полынье уже трое: двое мужчин и собачка.

Видно, как на помощь спешат сотрудники МЧС.

Но собачка уже на льду, по-одному выбираются и спасители. Собачка настолько обессилена, что не может идти.

Зеваки, наблюдавшие за спасением, эмоционально комментируют увиденное. Но все рады благополучному завершению спасательной операции.

Отклики под постом все позитивные. Есть упоминание, что накануне рядом тоже тонула собака, её спас мужчина, подползший к полынье на ватрушке.