СК РФ по Тверской области начал проверку обстоятельств гибели мужчины и женщины на пожаре в Кесовогорском районе

В огне погибли мужчина и женщина. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Утром ГУ МЧС России по Тверской области сообщило, что за сутки на территории Тверской области произошло 12 пожаров.

Один из них - пожар в селе Фролово Ксеовогорского района Тверской области. Там горел частный дом. В огне погибли 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Тела обнаружили сотрудники МЧС во время тушения пожара.

- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Тверской области.

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, чтобы с высокой долей достоверности установить причину пожара, который привёл к гибели людей.