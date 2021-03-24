Не успел сойти лёд, как рыбаки в Твери перешли на летний режим лова рыбы

Ещё лёд до конца не сошёл, а рыбаки в Твери уже ловят карася в Лазури.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Твери на водоёмах лёд стал опасным для рыбалки. Но находчивый народ не стал ждать, когда лёд совсем сойдёт, и расчехлил удилища. Рыболовы расселись на берегу Лазури и удят рыбу. Прямо за спиной у них проезжая часть улицы Орджоникидзе, неподалёку работают предприятия, но тверским рыбачкам всё нипочем.
Во время разговора местные жители сообщают, что уже несколько лет в эту пору ловят рыбу практически в центре Твери. То на Лазури, то на Волге. Сейчас вот клюёт карась там, где появляются проталины. Рыбаки с удовольствием демонстрируют улов – карасиков длиной сантиметров десять.
Запрет на рыбную ловлю в 2021 году будет действовать во время нереста с 20 апреля по 20 июня 2021 года.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
– Да с девяти утра примерно сидим, уже третий день приходим порыбачить, – поделился один из рыбаков. Между тем на часах уже около 11:30.
Тот, кто похвастался уловом, рассказал, что уже третий год подряд выходит по весне с удочкой. Без рыбы не остаётся.
Многие рыбаки выходят поудить рыбку в центре города уже не первый год
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В таком хобби ничего противозаконного нет. Хотя чуть больше недели назад местные жители обнаружили в Лазури дохлую рыбу. Тверичане сообщили о ЧП в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В итоге ведомство подтвердило, что в водоём сливают сточные воды в районе улицы Ротмистрова.
А ещё весной начинается нерест.
Напомним, во время нереста существует общий запрет на рыбную ловлю на территории РФ. В этом году Федеральное агентство по рыболовству определило временные рамки с 20 апреля по 20 июня 2021 года. В это время в Тверской области позволяется рыбачить только одной удочкой с двумя крючками у одного человека.
Кроме того, в Тверском регионе существует несколько запретов на рыбную ловлю конкретных видов рыбы, да ещё с учётом водоёмов.
Итак, ловить нельзя:
– с 15 апреля по 1 июня – в Рыбинском водохранилище в пределах административных границ Тверской области;
– с 1 мая по 10 июня – в Иваньковском и Угличском водохранилищах, в реке Волге с её притоками;
– с 1 мая по 10 сентября – на плёсе Весцо и в заливе Огороды (от деревни Светлица до деревни Ляпино), в озере Селигер;
– с 20 апреля по 30 мая – в озерах Песьво и Удомля;
– с 5 мая по 15 июня – в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;
– с 1 октября по 30 апреля – на зимовальных ямах;
– с 12 марта по 20 апреля – щук в водоёмах-охладителях ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;
– с 22 марта по 30 апреля – щук в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;
– с 1 апреля по 10 мая – язя;
– с 10 апреля по 10 мая – жереха;
– с 1 апреля по 1 мая – судака.
23 марта карась на Лазури клевал.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
За нарушения правил ловли рыбы полагается штраф от 2000 до 5000 рублей. А также конфискация удочки и судна.
Если правила нарушали в период нереста, штраф вырастает до 300 000 рублей. Если использовали запрещённые устройства для ловли, можно попасть под арест на полгода и также заплатить штраф от 100 000 до 300 000 рублей.
За рыбалку без разрешения штраф от 500 до 1000 рублей.
Если поймали редкую рыбу, штраф увеличивается до 1000 – 2000 рублей с конфискацией и удочки, и добычи.