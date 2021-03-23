В реку Лазурь в Твери слили сточные воды

Рыба могла погибнуть в результате сброса стояных вод Фото: Сергей КУРОЧКИН

О том, что в реке Лазури в Твери сдохла рыба около недели назад сообщили местные жители. Рыбу заметили плавающей на поверхнсти воды у береговой линии. Горожане предположили, что в водоем слили сточные воды и забили тревогу.

Специалисты Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры по данному факту начали проверку. Были взяты пробы воды и донных отложений. Соответствующий запрос был направлен в минприроды Тверской области. По итогам ведомственной проверки установлен факт сброса в Лазурь сточных вод ливневой канализации. На момент осмотра прибрежной зоны погибшая рыба не выявлена.

- В соответствии с законодательством, юридическое лицо, которому принадлежит водоотводный колодец, относится к объектам федерального государственного экологического надзора. Материалы проверки направлены в отдел государственного надзора по Тверской области Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора для принятия мер в соответствии с компетенцией, - сообщили ТИА в минприроды.