В Твери природоохранная прокуратура устанавливает причины мора рыбы в реке Лазури

Причины гибели рыбы выясняет прокуратура Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Твери в реке Лазури сдохла рыба. О ЧП сообщили местные жители.

- Нашла, откуда льется канализация, это настоящий ужас. Сообщили в "Водоканал" и администрацию. Это текло несколько дней, отравили всю флору и фауну, - написали читатели на сайте ТИА.

Очевидцы сообщили, что канализация льется на улице Ротмистрова.

Специалисты Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры по данному факту начали проверку. Вместе с сотрудниками рыбоохраны и Росприроднадзора выехали на место, взяли пробы воды и донных отложений.

Причины гибели рыбы устанавливаются. В случае выявления нарушений будут применены соответствующие меры прокурорского реагирования.