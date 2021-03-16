В Твери природоохранная прокуратура устанавливает причины мора рыбы в реке Лазури

Причины гибели рыбы выясняет прокуратура
Фото: Сергей КУРОЧКИН
В Твери в реке Лазури сдохла рыба. О ЧП сообщили местные жители.
- Нашла, откуда льется канализация, это настоящий ужас. Сообщили в "Водоканал" и администрацию. Это текло несколько дней, отравили всю флору и фауну, - написали читатели на сайте ТИА.
Очевидцы сообщили, что канализация льется на улице Ротмистрова.
Специалисты Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры по данному факту начали проверку. Вместе с сотрудниками рыбоохраны и Росприроднадзора выехали на место, взяли пробы воды и донных отложений.
Причины гибели рыбы устанавливаются. В случае выявления нарушений будут применены соответствующие меры прокурорского реагирования.