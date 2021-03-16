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Происшествия16 марта 2021 16:49

В Твери природоохранная прокуратура устанавливает причины мора рыбы в реке Лазури

Отобраны пробы воды и донных отложений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Причины гибели рыбы выясняет прокуратура

Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Твери в реке Лазури сдохла рыба. О ЧП сообщили местные жители.

- Нашла, откуда льется канализация, это настоящий ужас. Сообщили в "Водоканал" и администрацию. Это текло несколько дней, отравили всю флору и фауну, - написали читатели на сайте ТИА.

Очевидцы сообщили, что канализация льется на улице Ротмистрова.

Специалисты Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры по данному факту начали проверку. Вместе с сотрудниками рыбоохраны и Росприроднадзора выехали на место, взяли пробы воды и донных отложений.

Причины гибели рыбы устанавливаются. В случае выявления нарушений будут применены соответствующие меры прокурорского реагирования.

ЧП