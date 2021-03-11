Проект «Подари дрова» может остаться без победы на конкурсе «Headliner года 2020»

Тверской проект «Подари дрова» борется за приз на конкурсе Всероссийском конкурсе «Headliner года 2020». Фото: ВК/Николай Романенко.

Во время голосования на Всероссийском конкурсе «Headliner года 2020», где определяли лучшие общественные проекты на уровне страны, по мнению тверичанина Николая Романенко, случился казус с подсчетом голосов за его проект. Руководитель организации «Подари дрова», которая на пожертвования общественности покупает и доставляет одиноким пожилым людям дрова, полагает, что его обошла в рейтинге участница, «накрутившая» голоса. Николай агитировал, призывал голосовать за него, тратил на это время, а тут раз – и за считанные часы начинание из Перми набирает тысячи голосов.

Ведь на кону приз, который существенно поможет любому социально ориентированному начинанию, – один миллион рублей.

Николай Романенко и не знал о независимой премии «Headliner года», но в октябре его пригласили организаторы. Он подал заявку, а с конца января начал активно агитировать своих родных, близких, подписчиков в социальных сетях, чтобы они зашли на сайт конкурса и отдали свой голос за «Подари дрова».

В последние дни февраля (голосование шло до 28 числа) Николай рассылал сообщения буквально всем и каждому, кого знает и на чью поддержку надеется.

– И вот 28 февраля девушка, которая была на третьем месте в моей номинации, за два часа набрала более четырех тысяч голосов. Я проанализировал ситуацию. В тот момент, когда шло такое активное голосование, в Перми была уже полночь. Невозможно добиться такого результата, делая даже самую массовую рассылку, – уверен Николай Романенко. – То есть за час, к 22:06, у нее прибавилась тысяча голосов, и стало 18 148, затем был часовой перерыв – ни одного нового голоса, а потом резко за 10 минут у пермячки прибавляется 600 голосов.

На тот момент у тверского начинания было порядка 17 900 голосов. Вот Николай и недоумевает: как такое возможно?

Тверскому волонтеру организаторы конкурса рассказали, что в последние часы определения победителей произошло много накруток.

Благодаря работе проекта «Подари дрова» в 2020 году в 212 домов пришло тепло. Фото: ВК/Николай Романенко.

Когда мы связались с менеджером «Headliner года» Сабиной Шириновой, она подтвердила, что итоги голосования должны стать известны в течение дня.

– Пока предварительно думаем, что к концу 11 марта итоги подведем. Но пока точно не можем сказать, – коротко прокомментировала Сабина Ширинова.

Что ж, в официальной группе конкурса в социальных сетях 1 марта опубликовали пост, что голосование закончено. Остается надеяться, что все несправедливости будут побеждены и всё встанет на свои места.

Напомним, областной проект «Подари дрова» помогает одиноким и малоимущим пенсионерам в регионе, которым нужно топить печь зимой. Каждому из них к сезону привозят по пять кубометров березовых дров. С 2020 года - по 10 кубометров. За семь лет существования проекта тепло пришло в 1068 домов.

В 2020 году дрова привезли в 212 хозяйств в шести районах Тверской области. На это удалось собрать три миллиона рублей. Поучаствовать могли как физические лица, так и организации.

На сегодняшний день Николай Романенко также работает координатором благотворительных программ и проектов в Фонде Федерального совета отцов при уполномоченном по правам ребенка РФ. Кроме того, в родном Торжке общественник руководит районной организацией «Доброе дело», в которой около 200 волонтеров: и подростки, и взрослые люди.

К слову, я и сам отдал свой голос на сайте всероссийской премии за проект Николая Романенко. И пусть кто-то скептически относится к организации «Подари дрова», но другие регионы берут с Тверского пример. Кроме того, пока идут работы по газификации территорий, мне кажется, лучше помочь тем, кому нужно обогревать свой дом, здесь и сейчас.