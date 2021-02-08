Человек, который показал нам, как бабушкам дарить дрова, ждет поддержки жителей Тверской области

Николай помог многим бабушкам и дедушкам не мерзнуть в своих деревенских домах. Фото: VK/Николай Романенко

Имя Николая Романенко известно многим в Тверской области, а уж волонтерам и подавно. Он тот самый основатель проекта «Подари дрова», о котором даже на главных федеральных каналах сюжеты делали. Этот человек помог обеспечить дровами многих пожилых людей, проживающих в деревенских домах с печным отоплением. Да, газ у нас далеко не у всех есть...

В прошлом году Николая Романенко с его проектом позвали побороться за независимую всероссийскую премию и звание «Headliner года» в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты».

Как рассказал нам Николай, он о такой премии и не знал, но в октябре с ним связались организаторы:

- Они написали, что мой проект «Подари дрова» достоин быть участником премии. Я долго думал участвовать или нет, сомневался что-то, но в итоге все-таки подал заявку, причем - всего за два дня до завершения приема.

До этого, Николай Романенко никогда не претендовал на гранты. Сейчас ему 30 лет, а добрыми делами он начал заниматься с 15-ти - стал волонтером.

Сначала участвовал в уборке парков и скверов родного Торжка, а потом адресной помощью на дому пожилым людям.

Вот таких милых бабушку и дедушку недавно связал Николай. Он, оказывается, очень любит вязать. Фото: VK/Николай Романенко

Проект «Подари дрова» родился в 2014 году.

- В сентябре-октябре 2014 года я вдруг стал замечать, что многие бабушки, к которым я приходил помочь, по дому ходят в тулупах, - вспоминает Николай. - Стал спрашивать, почему так, почему печь не топите, если холодно? Они ответили, что пенсии маленькие и денег не хватает, чтобы закупить необходимое количество дров. Я проанализировал ситуацию, поговорил с органами соцзащиты и понял, что это реальная проблема. На зиму для обычного деревенского дома нужно три-четыре машины дров, одна сейчас стоит около 8-10 тыс. рублей. Тогда я создал страницу в соцсетях «Подари дрова» и начал собирать средства на эти самые дрова для пожилых людей.

По его словам, проект быстро нашел отклик у людей:

- Проблем со сбором денег не возникло, граждане уже в первый год прислали даже больше средств, чем я и мои помощники - другие волонтеры - рассчитывали.

В 2014 году Николай с соратниками сумели обеспечить машиной колотых берёзовых дров (5 кубометров) 16 деревянных домов пенсионеров в Торжке и его окрестностях. В 2015-м — уже 164. Помощь в укладке дров в поленницы оказывают волонтёры, соседи, социальные работники и т.д.

- В прошлом году мы собрали деньги и наняли машины с дровами для 212 домов, где проживают бабушки и дедушки, это не только в Торжокском, но и еще в 5-6 районах нашего региона, - рассказал Николай. - Около 3 млн рублей в 2020-м смогли собрать на дрова.

Сейчас Николай успевает не только людям на малой родине помогать, но и работает координатором благотворительных программ и проектов в Фонде Федерального совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка РФ.

При этом Николай возглавляет в Торжке местную общественную организацию «Доброе дело». Там не меньше 200 волонтеров. Это и подростки, и молодые люди, и граждане средних лет.

На добрые дела Николаю и его соратникам, конечно, нужны средства. Успех в премии «Headliner года» пошел бы на пользу. Если Романенко победит в народном голосовании, то получит - 1 миллион рублей на развитие проекта «Подари дрова».

Проголосовать за него можно до 28 февраля по ссылке: https://award.head-liner.ru/nominations/social/2887/