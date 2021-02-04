Проект «Подари дрова» из Тверской области может получить миллион рублей

Проект «Подари дрова» выдвинут на всероссийский конкурс. Фото: ВК/Николай Романенко.

Благотворительный проект «Подари дрова» номинирован на всероссийскую премию «Headliner года 2020». Лучших из лучших определят народным голосованием. За Николая Романенко, организатора проекта, можно проголосовать по ссылке. Победитель получит грант в один миллион рублей.

«Подари дрова» помогает одиноким и малоимущим пенсионерам. Каждому из них перед зимой привозят по 5 кубометров березовых дров. С 2020 года – по 10 кубометров. За семь лет существования проекта тепло пришло с 1068 домов.

Стать участником благого дела могут как граждане, так и коммерческие организации. Все деньги идут на покупку дров. Практику Тверской области перенимают и другие регионы.

В Тверской области поддерживают развитие волонтерских инициатив молодежи.

– Благодаря волонтерам в тверском регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция молодежи дает уверенность в перспективах нашего региона и всей страны, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.