Жители деревни Холмина Тверской области, где рухнула водонапорная башня, обеспечены водой

За мгновение до того, как башня раздавит автомобиль. Фото: стоп-кадр видео «Оленинская буханка» Павла Витяхова/ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ.

Жители деревни Холмина Оленинского района Тверской области, где рухнула водонапорная башня, водой обеспечены. Об этом "КП"-Тверь" сообщил глава Оленинского района Олег Дубов.

- Башня упала вчера в 11.30, а воду дали уже в 14 часов. Скважина и насос остались целыми, воду подключили напрямую, в этом ничего сложного не было, - поделился с нашей редакцией подробностями Олег Дубов.

Напомним, водонапорная башня рухнула в процессе ремонтных работ 2 марта. Она упала прямо на машину коммунальщиков, в которой, к счастью, никого не было. Обошлось без пострадавших. Местные жители, а также работники находящегося неподалеку сельхозпредприятия переживали, что останутся без воды.

Позже в сети появилось видео падения башни. На нем заметно, что на башне находилось гнездо аистов. Очевидно, когда птицы вернутся с зимовки в наши края, им придется искать другое место для гнездования.