Что происходит в ФК «Тверь»: последние новости из клуба на 25 января 2021 года

ФК «Тверь» вновь начал тренироваться и поехал на сборы в Подмосковье. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Последние новости о том, что происходит в Тверском футболе и ФК «Тверь» на 25 января 2021 таковы: футбольная команда «Тверь» 18 января вышла из отпуска и начала тренироваться. Игроки прошли осмотр в Областном клиническом врачебно-физкультурном диспансере, все они находятся в отличной форме. Тренироваться футболисты начали на базе стадиона «Химик». В составе команды есть кадровые перестановки.

С командой по обоюдному согласию расторгли договор Инсар Салахетдинов, Роман Корховой и Алексей Родинков. А подписали контракт Алексей Курзенев и Александр Александрович.

Выступавший под №5 полузащитник Инсар Салахетдинов поучаствовал в четырех играх ОЛИМП-ПФЛ, а также в матче Кубка России. Защитник Роман Корховой присоединился к команде по ходу сезона, получив номер 55 две, но не успел дебютировать в ФК «Тверь». Защитник Алексей Родинков постоянно попадал в заявку, но в стартовом составе вышел только в одной игре, забив гол в вороте «Родине» из Москвы. Матч закончился в пользу тверичан – 3:2.

Со всеми игроками расстались мирно, без скандалов.

Нападающий Алексей Курзенев уже успел сыграть за ФК «Тверь» в товарищеском матче и забить гол. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

26-летний нападающий Алексей Курзенев подписал контракт с ФК «Тверь». Алексей – выпускник академии московского «Локомотива», который в составе железнодорожников играл в Молодежном первенстве.

В пермском «Амкаре» он дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Защищал цвета юношеских сборных страны, в том числе в элитном раунде Чемпионата Европы U19 в 2014 году.

В карьере новичка в ФК «Тверь» – саратовский «Сокол», ульяновская «Волга», московский «Арарат».

Алексей Курзенев был кандидатом в состав «Твери» с середины ноября, успел сыграть в товарищеском матче с «Казанкой» и забить гол. С 22 января он уже тренируется в составе тверичан.

Полузащитник Александр Александрович из Белоруссии дебютирует в тверском и российском футболе. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

23-летний полузащитник Александр Александрович дебютирует не только в тверском, но и в российском футболе. Молодой человек родом из Белоруссии, но не имеет в российском футболе статуса легионера.

Александр родился в Витебске и там начал свою карьеру в профессиональном футболе, играя за одноименный клуб. Выступал в Высшем дивизионе Белоруссии за ФК «Витебск» и ФК «Смолевичи», входил в состав юношеской национальной сборной, участник квалификационного раунда чемпионата Европы U19.

25 января ФК «Тверь» отправился на сбор в Подмосковье. В Мытищах футболисты проведут неделю тренировок на поле с подогревом. А 30 января состоится контрольный матч с ФК «Строгино», выступающий в Группе 3 ОЛИМП-ПФЛ.

Как указано на официальном сайте тверских футболистов, сезон для ФК «Тверь» возобновится 1 апреля. Тверичане сыграют с командой «Торпедо» из Владимира. О времени и месте проведения игры пока говорить еще рано.