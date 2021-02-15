В ФК «Тверь» будет играть экс-капитан молодежного состава тульского «Арсенала»

Защитника Илью Клементьева приняли в состав ФК «Тверь». Фото: скрин видео пресс-службы ФК «Тверь».

12 февраля в ряды футболистов ФК «Тверь» влился 22-летний защитник Илья Клементьев. Молодой человек родом из Нижегородской области. Играл в составе тульского молодежного «Арсенала» и екатеринбургского «Урала-2». Игрока приняли в тверской клуб на сборах в Витебске.

Илья Клементьев окончил Училище Олимпийского резерва «Мастер-Сатурн». В составе «Арсенала-м» провел в Молодежном первенстве России 58 матчей, забил два гола. Был капитаном команды.

В 2019 году футболист переехал в Екатеринбург, где выступал за цвета ФК «Урал-2». Участвовал в Кубке ФНЛ, его регулярно привлекали к тренировкам в основном составе. В текущем сезоне защитник сыграл за уральцев 10 матчей без замен.