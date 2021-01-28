«Тверь, покорись мне!»: Главреж Тверского ТЮЗа Иван Пачин уверен, что театр должен идти от провинции

Новый главреж ТЮЗа Иван Пачин вступил в должность 25 января. Фото: Степан КАМЕНЕВ

«Я чувствую себя, как тренер, который приехал в новый город – команда есть, задача ясна, главное – выработать стратегию и тактику», – новый главный режиссер Тверского театра юного зрителя Иван Пачин рассказывает о своем назначении с блеском в глазах. И даже в окно своего кабинета худрук смотрит с воодушевлением, будто говоря: «Тверь, покорись мне!»

25 января Иван Сергеевич вступил в должность главного режиссера и сейчас проводит рекогносцировку: чем можно порадовать тверского зрителя и как сделать работу театра еще более открытой и привлекающей внимание общественности?

Иван Пачин уже ставил в Тверском ТЮЗе спектакли «Вафельное сердце» (2019) и «Вратарь и море» (2020), так что с внутренней кухней отчасти знаком.

Миссию главного режиссера в театре Иван Сергеевич видит как работу капитана корабля – направлять и вести по заданному курсу. Наш собеседник много сотрудничал с разными театрами в регионах и уверен, что главреж – это лицо театра.

Капитан и море

– Артист – это корова, и он должен давать молоко. А ты должен искать к нему подход, – цитирует художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса режиссер Иван Пачин. – Ведь в театре много творческих людей, которые создают что-то из ничего с помощью своей души. Им нужно помогать в этом.

Иван Сергеевич охотно делится своими творческими задумками, в их числе – еженедельные читки современных пьес в ТЮЗе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Артистам нужен лидер, капитан творческого корабля. Современный, с понятными целями и методами. В его задачи, в том числе, входит воспитание актеров. Но не в смысле дидактики и школярства, а приведение исполнителей в новое творческое, современное, если хотите, самочувствие.

Артист должен интересоваться новым, быть любознательным, повышать свой художественный уровень и уровень вкуса. Ведь артист должен стоять во главе угла творческого процесса.

– С Тверским театром юного зрителя всегда сотрудничает много приглашенных режиссеров. Уменьшится ли их количество?

– Нет.

– Ужесточатся ли требования к ним?

– Нет. С каждым будем работать индивидуально. Все режиссеры, приезжающие работать, в той или иной степени люди профессиональные. Просто они теперь будут знать, что в театре есть человек, управляющий художественным репертуаром, отвечающий и за их работу в том числе. Мне всегда приятно приезжать в театр, где есть главный режиссер, это значит, что там есть какая-то дисциплина, а не разброд и шатание.

Но ограничивать в стилистике и выразительных средствах режиссеров, которые будут работать в ТЮЗе, мы не станем. Наша задача – рассказать тверскому зрителю, почему мы решили сотрудничать с тем или иным режиссером. А артисты должны знать – кто к ним приезжает, и интересоваться его творчеством. Ведь работа с новым режиссером структурирует артиста, помогает ему узнать разную стилистику режиссуры.

В Тверском ТЮЗе Иван Пачин поставил спектакли «Вафельное сердце» и «Вратарь и море». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Мы можем подсказать, это не исключается. Бывает, что главный режиссер что-то просит переделать, это норма в работе. Но театр выступает менеджером, посредником – между постановщиком и труппой.

Профессиональный демократичный театр

– Вы сами также будете ставить спектакли? Что хотели бы видеть на сцене?

– Мы сейчас выяснили, что в репертуаре нет Островского, нет комедий Шекспира, нет Томаса Манна, нет Фридриха Шиллера, в конце концов (последним, кто ставил Шиллера в ТЮЗе, был Роман Виктюк – Ред.) Много чего нет. Зато есть вещи, которые часто и в течение долгого времени показывают, зритель любит их.

Мы разрабатываем проект «ТЮЗ-читки». Каждую неделю будем проводить читки современных произведений с нашими артистами, а затем интересоваться у зрителя – интересно ли ему было бы видеть это на сцене в виде полноценного спектакля? Мне очень важно поговорить с тверским зрителем, увидеть его, понять – за чем тверской зритель приходит в театр.

– Приходили ли вы посмотреть спектакли в Тверской театр драмы?

– 28 января пойду посмотреть музыкальный спектакль, но вообще я знаю нескольких актеров оттуда. Я собираюсь там бывать и бывать в театре кукол. Мне вообще интересно, в некотором смысле, объединение, быть заодно. Чтобы театры Тверской области работали как единый организм. Мы не отбираем зрителя друг у друга, мы работаем в одном поле.

Иван Пачин хочет получше узнать тверского зрителя и строит творческие планы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Театр кладет свою жизнь на алтарь новой постановки

– Насколько мне известно, вас хотели видеть у себя главным режиссером три театра – В Москве, Канске и Твери. Выбор пал на Тверь, почему так?

– Мы сотрудничали с Тверским ТЮЗом, а я отношу себя к режиссерам театров для юного зрителя, молодежных театров. Я отношу себя к режиссерам, которые делают особенный вид спектаклей – постановки для семейного просмотра, для детей с родителями. Я очень заточен на такой вид искусства.

А Тверь находится между Петербургом и Москвой…

– Можно догнать их по уровню?

...Нет-нет. Как раз я люблю провинцию. Такие города как Канск, Нягань, Прокопьевск… На мой взгляд, и здесь я согласен со своими педагогами, театроведами и некоторыми режиссерами, в Москве и Питере театр невозможен в своем первозданном виде.

Театр должен идти от провинции. Здесь его очень интересно делать, потому что ты сталкиваешься с какими-то новыми задачами, с которыми раньше не сталкивался. У каждого региона есть свои особенности, которые нужно учитывать.

Как режиссер Иван Пачин ставит семейные спектакли, на которые с детьми могут прийти мамы и папы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Наладить связи, расширить аудиторию, много всего. Тверь – город не маленький, но и не большой, не похож на обе столицы, между которыми располагается. Почему многие уезжают? Почему другие остаются? Есть ли здесь жизнь? Предстоит выяснить! Централизация нашей страны мне не близка.

Многие актеры, которых я знаю, переехали в Москву, но, закончив вуз, не могут найти работу. И, в конечном счете, занимаются абсолютно другим делом. На вопрос о переезде в другой регион они отвечают, что сами приехали из провинции, это шаг назад, они там пропадут и сопьются. Но я уверен, что и в небольших городах можно жить и работать. Или переехать еще куда-то, никто же не держит.

– И здесь можно играть?

– Именно! В провинциальном театре много работы, много возможностей. Тем более, что многие знаменитые режиссеры ездят по России и ставят спектакли. Но все зависит от желания работать, от трудолюбия, – отмечает мой собеседник.

Иван Пачин, в частности, режиссировал спектакли и в театрах кукол – Большом театре кукол в Санкт-Петербурге, Московском областном театре кукол, два спектакля в Красноярском театре кукол. Он рассказывает, что режиссура не так радикально отличается. Любой опыт пригождается.

Начало пути в Твери

Отвлекаясь от театральной темы, разговариваем о Твери, о любимом месте Ивана Пачина в нашем городе. Оказывается, режиссеру полюбилась дорога по набережной в сторону стадиона «Химик». Во время постановки спектакля «Вафельное сердце» осенью 2019 года Иван Сергеевич выходил на пробежку по городу и любовался церквями. «Приятный купеческий вид у центра Твери», – так он охарактеризовал атмосферу областного города.

Иван Пачин успел посотрудничать со многими артистами ТЮЗа. Фото: Степан КАМЕНЕВ

А что касается творческого пути...

– Я долго думал – принимать ли приглашение стать главным режиссером в Тверском ТЮЗе, обладаю ли определенными качествами для этого. Я решил, что смогу! – констатирует Иван Сергеевич.

На данный момент Ивану Пачину важно не столько определить, что он будет ставить, сколько понять все про город, все про артистов.

– Ведь от моих решений буквально зависит их судьба. Я уже не режиссер, который приехал, чтобы поставить и уехать. До этого, когда тебя приглашают на временную работу, и смотрят, как на приехавшего в детский дом: «Да-да, говорите-говорите, но вы все равно нас отсюда не заберете. Все равно уедете и оставите нас одних». Но теперь я должен заботиться о них, а они должны работать, – замыкает круг тем Иван Сергеевич.

К слову, все время пока мы разговариваем, Иван Пачин раскладывает на рабочем столе фотографии актеров. Ему удалось поработать со многими из них, но не со всеми. Предстоит период притирки.

Тверском ТЮЗе впервые за долгое время появился худрук! Фото: Степан КАМЕНЕВ

СПРАВКА КП

Иван Пачин родился в Березниках, Пермского края 10 августа 1986 года.

Окончил Театральное училище имени Щукина в 2008 году, курс Владимира Иванова. Работал в Театре имени Вахтангова, Учебном театре Театрального института имени Щукина.

Ставил спектакли во многих театрах России в качестве приглашенного режиссера. В частности, сотрудничал с Большим театром кукол в Санкт Петербурге, Московским областным театром кукол, Канским драматическим театром и т.д. Он также основал «Творческое Объединение 9», союз выпускников театральных и музыкальных вузов Москвы.