Всего обеспечивать безопасность в Крещенскую ночь по всей Тверской области будут более 500 сотрудников МВД, МЧС и представителей администраций муниципалитетов и казачества. И, конечно, будут дежурить врачи. В каждом районе области, кроме Калининского, который отказался от проведения купаний, обустроены специальные купели со сходнями и помостами.В этом году мороз особенно лютует. Всех окунувшихся обещают не только обогреть в палатках, но и накормить.Сотрудник областного МЧС, стоя недалеко от тверской иордани, рассказал, что, помимо заявленного 41 места для купания в области, 14 муниципалитетов решили дополнительно обустроить ещё 18. Там также будут обеспечивать безопасность.В Твери определили одну иордань – в районе Речного вокзала. Отвечать за безопасность здесь будут около 70 человек.– Вот здесь размещены три палатки, чтобы можно было погреться. Кроме того, обеспечат горячим питанием, – прокомментировал подготовку к купаниям начальник безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Тверской области Станислав Дмитриев.Людей будут просить держать социальную дистанцию в 1,5 метра. В том числе, в пунктах обогрева. Если в обычной ситуации каждая из спецпалаток с подогревом вмешает до 20 человек, то в этот раз количество греющихся сократиться. За тем, чтобы пришедшие к купели соблюдали режим повышенной готовности, действующий на территории области, будут следить полицейские.– В прорубь в маске не нырнешь, а вот соблюдать в очереди дистанцию необходимо, – обозначил Станислав Дмитриев.Организаторы купаний будут находиться на месте в защитных масках.Напомним, что в этом году медики настоятельно не рекомендуют купаться людям, переболевшим коронавирусом. По крайней мере, тем, кто перенес его в течение последних трех месяцев. В особенности если при этом были симптомы пневмонии. В категорию тех, кому лучше не нырять в прорубь, по мнению врача, попадают люди в возрасте «60+». Не исключено, что и вода в проруби будет сохранять следы коронавируса.Сердечно-сосудистые заболевания, аритмии и другие хронические болезни могут стать препятствием для желающих испытать себя омовением ледяной водой. Да и погода на этой неделе установилась суровая – «крещенские морозы».По данным МЧС, толщина льда на отдельных водоемах Тверской области достигла 30 сантиметров. Вполне себе крепкий покров. В Твери, где прорубали иордань в форме креста, толщина льда утром составила 20 сантиметров, а к вечеру из-за морозов может нарасти еще больше.Помост, как и положено, установлен на сваи, вбитые в дно. Всего их 20 штук – длиной от 1,5 до 4 метров. Это мне рассказали казаки, которые достраивали сходни и саму площадку, когда я спускался, чтобы посмотреть на проделанную работу. Идти по деревянному настилу, держась за перила, было довольно удобно.В 23:30 18 января в Твери и по всей области будет совершен чин освещения воды в иорданях. Но купаться священнослужители не рекомендуют. И из-за морозов, и из-за роста заболевших.