В ночь на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. По традиции тысячи верующих окунаются в проруби - считается, что крещенская вода обладает целебной силой.В муниципальных образованиях Тверской области определены места проведения купаний.Главное управление МЧС России по Тверской области и региональное Управление Роспотребнадзора рекомендуют гражданам ответственно отнестись к мерам безопасности при крещенских омовениях в иордани.Перед купанием необходимо разогреть тело, к проруби подходить в удобной и нескользкой обуви.Не следует находиться в проруби более двух минут.После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Также рекомендуется попить горячего чаю.В этом году рекомендовано воздержаться от купаний людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией.Места проведения крещенских купаний в Тверской областиТверь:- р. Волга, выше по течению пирса Речного вокзала напротив здания ТвГТУ (наб. А. Никитина, д. 22)Кимры:- р. Кимрка, район наб. Гавани, д. 14-16Торжок:- источник за ул. Дальняя ТроицаКалининский район:- с. Васильевское, р. Ведемья, за храмом- д. Красново, р. Волга, 500 м от храма- дер. Савватьево, берег р. Орша у храмаБельский район:- г. Белый, оз. Балтика, река Обша (район подвесного моста)Бологовский район:- источник в д. МшенцыВесьегонский муниципальный округ:- р. Кесьма на территории СНТ «Родник»Вышневолоцкий городской округ:- п. Солнечный, ул. Леонтьевская, храм Преображения Господня, оз. Мстино- набережная О. Матвеева, у Богоявленского Собора- пгт. Красномайский – район Рабочей площади д.6, берег р. Шлина у д. 32- д. Осечно – с. Осечно, ул. Почтовая, около д.25, берег озера СудомляЖарковский район:- п. Жарковский, ул. Советская, в районе МПДК, р. Межа- д. Ордынок, р. МежаЗападнодвинский муниципальный округ:- д. Бибирево, Храм Николая Чудотворца- п. Старая Торопа, ул. Набережная (Приход Исаакия Торопецкого)Зубцовский район:- д. Курьково, Родники КурьковскиеКалязинский район:- г. Калязин, ул. К. Маркса, спуск в колокольне, р. Волга- г. Калязин, Заречье, напротив Калязинского краеведческого музея, р. ВолгаКашинский городской округ:- Прорубь на реке Медведица, д. Верхняя Троица- прорубь на реке Кашинка, набережная УшаковаКесовогорский район:- п. Кесова Гора, прорубь на р. Кашинка напротив ул. НабережнаяКимрский район:- пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы Божьей матери- с. Белое, Никольский храм- с. Ильинское, ул. Заозерная, оз. Ильинское, у Храма Смоленской иконы Божьей матери- д. Троице-Кочки, источник за Троицким храмом- д. Абрамово, источник у Храма Рождества Богородицы- д. Николо-Ям, Никольский Храм- д. Крева, ул. Озерная, СНТ «Долина», озеро напротив Храма Рождества БогородицыКонаковский район:- г. Конаково, ул. Гагарина, р. Донховка, в районе д. 13а- с. Городня, р. Волга в районе Церкви Рождества Богородицы- р. Волга в районе комплекса «Завидово», филиал Глав УпДК при МИД России- п. Козлово, Фланденский прудКраснохолмский муниципальный округ:- г. Красный Холм, ул. Калинина, д.2Кувшиновский район:- с. ПрямухиноЛесной муниципальный округ:- с. Лесное, ул. Дзержинского- с. Алексейково, ул. ЦентральнаяЛихославльский район:- д. Владычня, р. МалицаМолоковский район:- п. Молоково, плотина на р. Лужана- д. Новокотово, р. Могоча- д. Богдаево, источник им. Серафима СаровскогоНелидовский городской округ:- д. Белейка, источник преподобного Амвросия ОптинскогоОленинский муниципальный округ:- с. Татево, родникОсташковский городской округ:- д. Светлица остр. Столобный на озере Селигер- г. Осташков, оз. Селигер, полуостров Житное, д.3Рамешковский район:- с. Замытье, источник Иконы Божией Матери ТихвинскаяРжевский район:- п. Победа, озероСандовский муниципальный округ:- п. Сандово, микрорайон «Раменье», источник.Селижаровский муниципальный округ:- д. Оковцы, источник- п. Селижарово, место впадения р. Селижаровка в р. Волга.Сонковский район:- д. Вепрь, р. КорожечнаСпировский район:- с. Выдропужск, источникСтарицкий район:- Ст. Старица, д. Маслово, источникТоржокский район:- д. Екатино, источникТоропецкий район:- г. Торопец, оз. СоломиноФировский район:- с. Покровское, ул. Заречная, берег р. Цна- с. Рождество, ул. Заречная, берег р. ГраничнаяУдомельский городской округ:- д. Ватутино, источник Флора и Лавра