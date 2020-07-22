2020-07-22T10:35:21+03:00
Здоровье

7 млн рублей - на диагностику COVID-19

Калининская АЭС направила 2 млн рублей Центральной медико-санитарной части №141 и 5 млн рублей Центру гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России на приобретение нового оборудования
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Центральная медико-санитарная часть №141 Фото: Сергей БойкоЦентральная медико-санитарная часть №141 Фото: Сергей Бойко
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Светлана МИХАЙЛОВА

На эти средства ЦМСЧ-141 приобретена аппаратура для высокоточной молекулярно-генетической ПЦР-диагностики. Этот метод позволяет выявить различные инфекционные заболевания, в том числе новую коронавирусную инфекцию.

Современный анализатор позволил увеличить количество исследований более чем в два раза. Если загрузка старого прибора составляла 46 образцов, то в новом есть возможность единоразово проводить 98 исследований.

Оборудование приобретено более чем своевременно: в условиях пандемии необходимость в качественной диагностике очень важна. Также для улучшения работы лаборатории приобретено дополнительное оборудование – лабораторный холодильник, термостат, центрифуга, дозаторы.

«В Тверской области исследования на наличие новой коронавирусной инфекции проводят только в Твери и в Удомле, - пояснил начальник ЦМСЧ-141 Юрий Голубев. - За все время с начала пандемии мы провели более 3 тысяч исследований. Нагрузка на лабораторию очень большая. Новое оборудование для диагностики позволит увеличить количество исследований, существенно сэкономить время и получить точный результат».

Осенью 2020 года новый анализатор получит ФГБУЗ Центру гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России. Автоматический иммуноферментный анализатор позволит проводить с высокой скоростью и точностью исследования на антитела к коронавирусной инфекции, а также ряду других заболеваний.

«Средства на приобретение автоматического анализатора Калининской АЭС выделены, сейчас проводятся закупочные процедуры. КАЭС максимально стремится поддержать медицинские учреждения городского округа, оказывая финансовую и техническую помощь, способствуя совершенствованию материально-технического оснащения, развивая волонтерское движение», – отметил Олег Лебедев, заместитель директора по управлению персоналом Калининской АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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