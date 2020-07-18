Александр Розенбаум на «Дементьев Фесте» в Твери: «Хороших поэтов у нас достаточно, а людей как Андрей – единицы»

В Твери состоялся «Дементьев Фест» - фестиваль памяти нашего земляка, поэта Андрея Дементьева. Как сказала вдова поэта Анна Пугач-Дементьева, «мы прорвали этот рубеж». С начала коронавирусных запретов этот концерт стал первым событием такого плана в стране.

Посвящён фестиваль 2020 года был не только Андрею Дементьеву, но и далёким от поэзии делам сегодняшних дней. На концерт пригласили тверских медиков, их всячески чествовали и благодарили.

На концерт пригласили медиков.Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверь приехали знаменитые друзья Дементьева: Марк Тишман, Ангелина Вовк и Яна Чурикова. Они вели праздничный концерт вместе с актёром Тверского театра драмы Тарасом Кузьминым. Талантами перед тверской публикой блистали певица Зара и Александр Розенбаум.

«КП»-Тверь» удалось немного побеседовать со знаменитостями.

Певец, композитор и ведущий Марк Тишман был на «Дементьев Фесте» в прошлом году, приехал и в этот раз.

- Мы очень дружили с Андреем Дмитриевичем, как-то очень совпали по-человечески. Он посвятил мне стихотворение, я написал несколько песен на его стихи, - вспоминает певец. – Он ушёл почти в девяносто, но я никогда не видел его стариком. Не видел его циником, не видел его брюзжащим.

Марк Тишман вспоминает Андрея Дементьева как одного из близких друзей.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тому, что фестиваль памяти его друга в этом году объединили с чествованием медиков, Марк Тишман считает правильным:

- В последнее время у нас было две профессии, которые ругали все, которые поливали грязью на ток-шоу и в новостях. Это медики и учителя. И сегодня, в этой беде с коронавирусом, все наконец поняли, что в России – героические врачи! Ведь у нас непростая страна. Но они проявили себя просто невероятно на мировом уровне.

Изящная брюнетка, певица Зара, говоря о стихах Дементьева, растрогалась. Назвала поэта человеком мира, чьё творчество несёт любовь.

- «Балладу о матери» я хотела спеть давно, ещё когда была студенткой. Но понимала, что ещё не доросла до этой песни. И лишь когда я сама стала матерью, я до конца осознала, о чём она, насколько она трагична, - рассказала Зара.

Певица Зара трогательно рассказывала о личном отношении к творчеству поэта.Фото: Виктория ТУШКОВА

Говоря о необычном фестивале этого года, Яна Чурикова, сказала, что мировая трагедия многое вернула на свои места.

- Дети хотят стать звёздами, селебрити, блогерами… Только не нужно миру столько блогеров и звёзд. Сегодня героями стали врачи, - говорит телеведущая. – И когда мальчик на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечает – «врачом», это правильно.

Яна Чурикова была одной из звёздных ведущих фестиваля.Фото: Виктория ТУШКОВА

Александр Розенбаум выступал в самом конце концерта. Собравшиеся, наверное, особенно ждали его, что неудивительно: Розенбаум – их коллега, врач. То, что происходит в медицине, то, что говорят и пишут о врачах, знаменитый бард воспринимает как личное:

- Когда сегодня говорят, что нужно «сказать спасибо врачам», я реагирую остро. Хочется спросить: а где же раньше вы были? Врачи как пахали сто лет назад, так и пашут сейчас. Так и будут пахать всегда - во имя здоровья своих пациентов! Врачи, фельдшеры, водители «скорой помощи», санитары – работали, работают, и будут работать. И сегодня, в очередной раз, мы можем поблагодарить их за их правильное отношение – не к вселенской беде, а к своим обязанностям. потому, что обязанность врача – лечить. Всегда, везде и при любых обстоятельствах.

Александр Розенбаум участвовал в концерте и церемонии закладки камня на месте, где будет памятник Дементьеву. Фото: Кристина Белякова.

18 июля в Твери не только пошёл дементьевский фестиваль, но и был заложен камень на пересечении улицы Андрея Дементьева и набережной Степана Разина, там, где позже появится памятник поэту.

- Мы очень любим памятники древним. Чтим былое. Но совершенно забываем о том, что на наших глазах творится сегодняшняя история нашей страны, - говорит Розенбаум. - В Твери необходим этот памятник. Хороших поэтов у нас достаточно, а людей как Андрей – не очень много.

На «Дементьев Фесте» был и ещё один почётный гость. Правда, присутствовать он смог только виртуально. Собравшимся показали видеозапись с приветственным словом педиатра, хирурга, общественного деятеля, доктора медицинских наук и Героя Труда РФ Леонида Рошаля.