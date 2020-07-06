«Невероятно и мощно!»: Больше 30 тысяч человек уже побывали на Ржевском мемориале

Уже в первые пять дней после открытия увидеть грандиозный монумент Советскому солдату и отдать дань памяти красноармейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на Ржевский мемориал приехали больше 30 тысяч людей.

Среди них жители Тверской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Татарстан и даже Киргизии.

Напомним, что 30 июня президенты России и Беларуси торжественно открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. А со следующего дня его уже могли посещать все желающие.

На территории мемориала есть не только монументальный памятник - словно парящий над курганом и превращающийся в журавлей солдат - есть здесь и плиты из кортеневской «ржавой» стали с именами десятков тысяч воинов, павших в этих местах, есть филиал московского Музея Победы. В нем хранятся артефакты войны. Мультимедийные системы позволяют представить себе, понять то, что происходило в суровые 1940-е годы. Под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Кроме того,в филиале содержится информация о тех советских солдатах, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Пока база содержит около 200 тысяч записей, но она постоянно пополняется новыми данными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Впечатления людей, увидевших Солдата

На открытии мемориала своими впечатлениями с «КП»-Тверь» поделился артист хора Турецкого Игорь Зверев:

- Я много, где был, но такого красивого и необычного памятника именно солдатам, воинам еще не видел. Грандиозный, потрясающий монумент!

А вот Наталия Бородулина (на ее странице не указано, откуда она) в соцсети написала, что долго ждала открытия памятника:

- Очень волнительно и эмоционально! Сегодня приехало очень много людей, всех возрастов, многие целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Невероятно накрывает, когда видишь глаза очень пожилых людей... В них всё: и слезы, и боль...

Владимир Борисенков из Великих Лук написал кратко, но за этими словами чувствуется вся сила эмоций:

- Атмосфера непередаваемая! Очень мощно...

Екатерина Соболева из Санкт-Петербурга была еще лаконичнее:

- Невероятно для современного...

Ольга Хлебодарова из подмосковных Люберец оставила в соцсети такие строки:

- Смешение чувств в этом пространстве: горечь, гордость, величие и ощущение печали, как в Брестской крепости.

Наталья Ланина из Осташкова в своем посте, посвященном посещению мемориала, написала:

- Лично меня охватила грусть, и оттого что невольно начинаешь думать о той цене, которую пришлось заплатить за победу, и оттого что многое забывается... и в мировом современном восприятии, и не только: даже среди нас, потомков, почувствовала какое-то небрежное от-ношение к великому подвигу и памяти об этом событии. Многие посетители даже своим внешним видом вызвали отторжение: в топиках, шортах-трусах и прочей нелепой форме... Хорошо, что этот комплекс создан и открыт. Он будет напоминанием о тех жестоких событиях в истории нашей Родины, унесших миллионы жизней. Вечная память Героям Великой Отечественной войны!

А еще одна жительница Тверской области Наталья Шарапова из Старицы так описала свои впечатления:

- Красота неописуемая. Помним, Чтим, Гордимся!