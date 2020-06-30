На открытии Ржевского мемориала хор Турецкого по просьбе губернатора спел «Издалека долго ...»

К мемориальному комплексу с грандиозным памятником-доминантой Советскому солдату допустили многочисленных журналистов лишь после того, как высокие гости - президенты России и Белоруси - уехали. Пандемия...

Началось возложение цветов. Сделать это могли все желающие. Алые гвоздики раздавали всем желающим.

Четыре цветка к подножию монумента положил и я. Не зря приехал...

Я сделал это в память о моем прадеде Иване Филиппове, который вместе с сотнями тысяч солдат сражался и погиб подо Ржевом…

Множетсво людей собралось, чтобы увидеть грандиозный памятник Советскому СолдатуФото: Александр ЖМУЛИН

В момент возложения, словно нарочно, словно по какому-то драматическому сценарию, на мемориал и всех, кто там был в этот момент, пролился дождь.

А затем на авансцену к подножию памятника вышли артисты хора Турецкого. Как они потом рассказали «КП»-Тверь», для них это выступление было особенным.

– У нас ведь у каждого деды или прадеды защищали родину на Великой Отечественной войне, – поделился один из артистов коллектива Игорь Зверев. - Мой дед Михаил Костин также воевал, был тяжело ранен. Про войну рассказывать не любил. Думаю, ему трудно было вспоминать об этом.

Некоторые искали родные имена на плитах из кортеновской сталиФото: Александр ЖМУЛИН

Для самого руководителя хора Михаила Турецкого участие в открытии Ржевского мемориала также носит и личный оттенок.

– Мой отец Борис Борисович Эпштейн не участвовал в Ржевской битве, но был среди тех, кто бился за освобождение Ленинграда от блокады, дошел до Берлина. Там и встретил Победу.

Хор Турецкого начал свое небольшое выступление со знаковой песни - «Журавли»

Помните эти строки:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Ведь так и Солдат-памятник словно превращается в журавлей…

Затем Михаил Турецкий исполнил стихотворение «Я убит подо Ржевом...».

После этого прозвучала несколько неожиданная песня. Руководитель хора взял маленькую паузу и объявил, что по просьбе губернатора Игоря Рудени хор споет «Издалека долго течет река Волга».

Артисты постарались и исполнили, как говорится, от души. Губернатор аплодировал и подпевал.