На открытии Ржевского мемориала хор Турецкого по просьбе губернатора спел «Издалека долго ...»
К мемориальному комплексу с грандиозным памятником-доминантой Советскому солдату допустили многочисленных журналистов лишь после того, как высокие гости - президенты России и Белоруси - уехали. Пандемия...
Началось возложение цветов. Сделать это могли все желающие. Алые гвоздики раздавали всем желающим.
Четыре цветка к подножию монумента положил и я. Не зря приехал...
Я сделал это в память о моем прадеде Иване Филиппове, который вместе с сотнями тысяч солдат сражался и погиб подо Ржевом…
Множетсво людей собралось, чтобы увидеть грандиозный памятник Советскому СолдатуФото: Александр ЖМУЛИН
В момент возложения, словно нарочно, словно по какому-то драматическому сценарию, на мемориал и всех, кто там был в этот момент, пролился дождь.
А затем на авансцену к подножию памятника вышли артисты хора Турецкого. Как они потом рассказали «КП»-Тверь», для них это выступление было особенным.
– У нас ведь у каждого деды или прадеды защищали родину на Великой Отечественной войне, – поделился один из артистов коллектива Игорь Зверев. - Мой дед Михаил Костин также воевал, был тяжело ранен. Про войну рассказывать не любил. Думаю, ему трудно было вспоминать об этом.
Некоторые искали родные имена на плитах из кортеновской сталиФото: Александр ЖМУЛИН
Для самого руководителя хора Михаила Турецкого участие в открытии Ржевского мемориала также носит и личный оттенок.
– Мой отец Борис Борисович Эпштейн не участвовал в Ржевской битве, но был среди тех, кто бился за освобождение Ленинграда от блокады, дошел до Берлина. Там и встретил Победу.
Хор Турецкого начал свое небольшое выступление со знаковой песни - «Журавли»
Помните эти строки:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Ведь так и Солдат-памятник словно превращается в журавлей…
Затем Михаил Турецкий исполнил стихотворение «Я убит подо Ржевом...».
После этого прозвучала несколько неожиданная песня. Руководитель хора взял маленькую паузу и объявил, что по просьбе губернатора Игоря Рудени хор споет «Издалека долго течет река Волга».
Артисты постарались и исполнили, как говорится, от души. Губернатор аплодировал и подпевал.
Артисты хора плотно окружили губернатора, что его даже было не видно, и пели во всю мощьФото: Александр ЖМУЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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