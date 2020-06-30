2020-06-30T22:04:09+03:00
Общество

На открытии Ржевского мемориала хор Турецкого по просьбе губернатора спел «Издалека долго ...»

В Тверской области торжественно открыли Ржевский мемориал Советскому солдату
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Артисты спели от души.Артисты спели от души.Фото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

К мемориальному комплексу с грандиозным памятником-доминантой Советскому солдату допустили многочисленных журналистов лишь после того, как высокие гости - президенты России и Белоруси - уехали. Пандемия...

Началось возложение цветов. Сделать это могли все желающие. Алые гвоздики раздавали всем желающим.

Четыре цветка к подножию монумента положил и я. Не зря приехал...

Я сделал это в память о моем прадеде Иване Филиппове, который вместе с сотнями тысяч солдат сражался и погиб подо Ржевом

Множетсво людей собралось, чтобы увидеть грандиозный памятник Советскому Солдату Фото: Александр ЖМУЛИН

Множетсво людей собралось, чтобы увидеть грандиозный памятник Советскому СолдатуФото: Александр ЖМУЛИН

В момент возложения, словно нарочно, словно по какому-то драматическому сценарию, на мемориал и всех, кто там был в этот момент, пролился дождь.

А затем на авансцену к подножию памятника вышли артисты хора Турецкого. Как они потом рассказали «КП»-Тверь», для них это выступление было особенным.

– У нас ведь у каждого деды или прадеды защищали родину на Великой Отечественной войне, – поделился один из артистов коллектива Игорь Зверев. - Мой дед Михаил Костин также воевал, был тяжело ранен. Про войну рассказывать не любил. Думаю, ему трудно было вспоминать об этом.

Некоторые искали родные имена на плитах из кортеновской стали Фото: Александр ЖМУЛИН

Некоторые искали родные имена на плитах из кортеновской сталиФото: Александр ЖМУЛИН

Для самого руководителя хора Михаила Турецкого участие в открытии Ржевского мемориала также носит и личный оттенок.

– Мой отец Борис Борисович Эпштейн не участвовал в Ржевской битве, но был среди тех, кто бился за освобождение Ленинграда от блокады, дошел до Берлина. Там и встретил Победу.

Хор Турецкого начал свое небольшое выступление со знаковой песни - «Журавли»

Помните эти строки:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Ведь так и Солдат-памятник словно превращается в журавлей…

Затем Михаил Турецкий исполнил стихотворение «Я убит подо Ржевом...».

После этого прозвучала несколько неожиданная песня. Руководитель хора взял маленькую паузу и объявил, что по просьбе губернатора Игоря Рудени хор споет «Издалека долго течет река Волга».

Артисты постарались и исполнили, как говорится, от души. Губернатор аплодировал и подпевал.

Артисты хора плотно окружили губернатора, что его даже было не видно, и пели во всю мощь Фото: Александр ЖМУЛИН

Артисты хора плотно окружили губернатора, что его даже было не видно, и пели во всю мощьФото: Александр ЖМУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Энтузиасты построили мост, ведущий на один из островов Селигера в Тверской области
Тверская областная картинная галерея открывается для посетителей
Посещение Ржевского мемориала включат в число рекомендованных экскурсий для школьников Тверской области
Председатель Федерации скандинавской ходьбы в Тверской области совместила тренировку с голосованием
Странный дорожный знак появился в Лихославле Тверской области
В Тверской области торжественно открыт мемориал Советскому солдату
Гроза с градом надвигается на Тверскую область
В Твери пожарные помогли женщине, которую ребенок запер на балконе
Актер тверского ТЮЗа представил свою версию сказки "Про Федота-стрельца"
В Тверской области семьи с невысоким доходом получают субсидии на оплату ЖКХ
95-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Книга об открытии Ржевского мемориала: Это восстановление исторической справедливости
В Тверской области можно оформить выплату на детей 16-18 лет
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта