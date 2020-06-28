Коронавирус в Твери, последние новости на 28 июня 2020 года: день города без гуляний и первый теплоход с туристами

В Тверской области за предыдущие сутки зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего по данным на 28 июня с начала пандемии в регионе выявлен 3471 человек, инфицированный COVID-19.

1084 заражённых изолированы (- 92 за сутки).

2320 пациентов с начала пандемии выздоровели (+141 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 67 человека (+3 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперативный штаб.

Графика: yandex.ru/covid19

В регионе увеличены объемы тестирования. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 112053, за последние сутки - 1654.

Судя по официальным данным, в регионе заметно снизилась динамика новых случаев заражения коронавирусом. Их количество на этой неделе по сравнению с предыдущими снизилось.

Последние сутки в Верхневолжье были не слишком богаты на какие-либо события и новости, прямо или хотя бы косвенно связанные с COVID-19.

Можно отметить, что несмотря на определенный спад в динамике заражений коронавирусом, власти Ржева отказались от широких гуляний на День города. Он был как раз в эту субботу. Праздник прошел в онлайн-режиме.

Между тем в Тверь прибыл первый за это лето теплоход с туристами. У них даже экскурсии были по городу, но гости старались все-таки соблюдать меры предосторожности в эпоху пандемии.

К сожалению, про большинство людей в Твери так не скажешь. Простое наблюдение за гражданами не столько даже улицах города, а в тех же магазинах говорит о том, что горожане больше полагаются на авось либо откровенно "забили" на коронавирус. Слишком много людей расхаживает без масок и забывает о социальной дистанции. Ни рано ли расслабились?

А мы между тем напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.