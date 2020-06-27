2020-06-27T13:14:20+03:00
Общество

В Тверь скоро прибудет первый круизный теплоход за это лето

Плывущие на нем туристы отправятся на экскурсию по столице Верхневолжья
Алексей АНДРЕЕВ
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В Тверской области открывается сезон круизной навигацииВ Тверской области открывается сезон круизной навигацииФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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27 июня в Твери на причале возле речного вокзала должен бросить якорь теплоход «Александр Бенуа». Плывущие к нам в гости на судне туристы будут первыми, кто прибудет в столицу Верхневолжья на экскурсию по воде в этим летом.

Напомним, что открытие туристического сезона в регионе стало возможно после того, как 19 июня губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда введенных из-за пандемии ограничений. В том числе - на посещение музеев и бронирование номеров в гостиницах.

Для пассажиров теплохода подготовило сюрприз областное министерства туризма. Им подарят путеводители и тематические туристические карты Твери.

Гостей ждут в Тверском императорском дворце, музеях фотографии «Искра» и тверского быта.

Также туристы могут отправиться на пешеходную прогулку по Твери с экскурсоводом, но только малыми группами не больше 10 человек. Коронавирус еще никто не отменял.

Теплоход «Александр Бенуа» планирует причалить не только в Твери - 30 июня он бросит якорь и в Калязине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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