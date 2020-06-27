Власти Ржева к Дню города сняли видеоролик о нём

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:17:25+03:00

В клипе есть покровители города князь Владимир и его супруга Агриппина

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Сегодня 27 июня в Ржеве особый день. Город празднует свой 804-й день рождения.

С Днем города ржевитян уже поздравил губернатор Игорь Руденя.

- История Ржева насчитывает более восьми веков. С вашей землей связана жизнь многих замечательных людей, которыми гордится вся Россия. На протяжении столетий Ржев, город-воин, всегда стоял на защите нашей Родины. Мы никогда не забудем о Ржевской битве и ее важной роли в достижении Великой Победы. Символом нашей памяти станет величественный мемориал Советскому солдату, воздвигнутый рядом с вашим городом воинской славы, - сказано в поздравительном адресе губернатора.

Этот день рождения город отмечает скромно. широких торжеств и гуляний нет. От них решено отказаться в связи с пандемией. Однако на день день города пригтотовлено много интересных мероприятий в онлайн-режиме.

А администрация Ржева подготовила на день города посвященный ему небольшой видеоролик. В нем есть покровители Ржева князь Владимир и жена его Агриппина.

Ржев ко Дню города 2020.mp4.

ИСТОЧНИК KP.RU