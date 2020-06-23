2020-06-23T16:19:12+03:00
Звезды

Люди приносят растения и пластинки: тверской проект «Рельсы» готов открыть свой центр

Но из-за коронавируса и ограничений ещё придётся подождать
Александр ЖМУЛИН
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Анна Кудрявцева в библиотечной зоне центра. Полки еще ждут книг, но часть их уже привезена. Фото: из личного архива проекта "Рельсы"Анна Кудрявцева в библиотечной зоне центра. Полки еще ждут книг, но часть их уже привезена. Фото: из личного архива проекта "Рельсы"
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Раньше в Твери на втором этаже большого дома на Трехсвятской люди за ширмами натягивали на себя штаны и юбки. Примеряли всевозможные блузы, рубашки… Там был магазин одежды. Теперь же там - совсем другое дело: пространство для тех, кто охоч до культуры и просвещения, до приятного времяпрепровождения в интеллектуально-творческой (уж простите за пафос) обстановке. Это новый, с иголочки, центр тверского проекта «Рельсы».

Для его создания и обустройства была запущена целая краудфандинговая кампания, на которую прекрасно отреагировали горожане.

Одна из инициаторов и кураторов замечательного культурно-просветительского проекта «Рельсы» Анна Кудрявцева рассказала «КП»-Тверь», что сейчас центр практически полностью готов к приему гостей и посетителей.

- У нас завершен ремонт, пространство преображено, как мы и хотели, и даже лучше, - уточнила Анна. - Сделали лепные стены, восстановили шикарный потолок, открыли огромные панорамные окна на Трехсвятскую. Осталось немного доделать кафе-зону, и еще не все книжки привезли для нашей библиотеки, это связано с пандемией. А так, у нас два лектория, помещение для выставок и мастер-классов, библиотека-холл и кафе-зона. Пространства у нас много. Только сидячих мест - около 150.

Напомним, что у «Рельсов» налажены отличные связи с московским музеем современного искусства «Гараж». Часть книг как раз передает для библиотечной зоны центра именно «Гараж». Как писала «КП»-Тверь», есть и другие перспективные и интересные планы. Их, правда, подвинула пандемия…

Ждем открытия центра. Фото: из личного архива проекта "Рельсы"

Ждем открытия центра. Фото: из личного архива проекта "Рельсы"

- Из-за нее мы пока и не можем открыться, - говорит Анна. - Те послабления и смягчения ограничений, что введены в нашем регионе, пока на нас не распространяются. По ОКВЕДу (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - авт.) мы - культурно-просветительская некоммерческая организация. Снятие ограничений пока не про нас. Но мы ждем.

Ждут и многие горожане. По словам Анны, каждую неделю немало людей интересуется, когда, наконец, откроется центр «Рельсов»:

- Некоторые даже приходят и через двери передают растения, пластинки, хотят внести свой вклад в обустройство центра. Это очень приятно.

По словам куратора проекта, пока «Рельсы» в связи с пандемией "пролегают" в онлайн-зоне интернета. То есть организуют, к примеру, обсуждения фильмов при помощи онлайн-площадки «Zoom». Лекции при этом на лето приостановлены.

- Чуть не забыла, мы же с 5 июля собираемся вновь, как и в прошлом году, проводить тематические экскурсии на открытом воздухе. Их же разрешили при условии, что в группе не больше 10 человек, - вспомнила в конце разговора Анна. - Анонсы появятся в ближайшее время на нашем сайте и в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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