Хорошее дело сообща: Тверской проект «Рельсы» запустил краудфандинговую кампанию

СЕГОДНЯ 22:25 2019-11-19T23:24:51+03:00

За полтора года "Рельсы" провели более 20 лекций. Фото: Геометрия, с сайта vk.com/therails

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Давно известно, что хорошие проекты делаются сообща. Общая работа, вклад, становятся тем самым, устойчивым фундаментом для самой смелой идеи. Так обстоит и с тверским проектом «Рельсы».

За полтора года некоммерческий проект «Рельсы», над которым работают волонтеры, выросли с лекций на 10 человек до фестивалей и больших встреч. И вот новый этап. Проект под Центр современной культуры получил здание на ул. Трехсвятской, но, увы, не обустроенное и требующее ремонта

И тогда организаторы решились на смелый шаг и запустили краудфандинговую кампанию (народное финансирование - Ред.) на Planeta.ru

- Любой ваш вклад – 50 рублей или 5000 – приблизит открытие Центра современной культуры. Любой вклад покажет, что мы можем изменять среду, в которой живём. И, да, мы верим в людей и в их поддержку.

Надо сказать, что горожане на призыв откликнулись. С 18 ноября, когда и была запущена площадка, за сутки удалось собрать около 130 000 рублей. Но до конечной цели еще далеко.

- Все собранные средства пойдут на обустройства центра. На сам ремонт и оборудование необходимо 12 миллионов, а заявленная нами сумма сбора (500 тысяч) пойдет на покупку мебели для лектория: стульев, столов и шкафов.

Встречи и лекции проходили на разных площадках. Фото: Геометрия, с сайта vk.com/therails

ИСТОЧНИК KP.RU