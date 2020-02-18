«Гараж» встанет на «Рельсы»: в Тверь привезут кинофестиваль всемирно известного музея современного искусства

На втором этаже дома № 18а на улице Трёхсвятской кипят ремонтные работы. Там идет реконструкция помещения под площадку нового для Твери креативного культурно-образовательного центра «Рельсы». У команды проекта много планов и многообещающих договоренностей. В том числе со всемирно известным московским музеем современного искусства «Гараж».

«Рельсы» наладили хорошие контакты с «Гаражом», который решил поддержать интересный тверской проект. Уже есть и первые плоды этого перспективного для столицы Верхневолжья сотрудничества. На днях представитель столичного музея Глеб Сауров привёз «Рельсам» шесть коробок книг западных и российских авторов о современной культуре.

Коробки с книгами Илье Андрееву из «Рельсов» передал Глеб Сауров. Фото: «Рельсы»

- Это лишь первая партия, вторую ждём на следующей неделе. Всего «Гараж» передаст для будущей публичной библиотеки нашего центра 200 интересных изданий про искусство, архитектуру и так далее, - рассказала «КП»-Тверь» один из лидеров и инициаторов проекта «Рельсы» Анна Кудрявцева.

Она уточнила, что среди книг - совместные издания «Гаража» и издательства Ad Marginem, а также специальная подборка книг от магистратуры музея «Гараж».

Анна сообщила, что музей «Гараж» также выразил готовность привезти в Тверь на площадку центра «Рельсы» свой кинофестиваль «Garage Screen Film Festival». В его программе - лучшие фильмы об искусстве и современной культуре.

- Также из столичного музея к нам с интересными лекциями будут приезжать спикеры, это могут быть как непосредственно сотрудники «Гаража», так и просто интересные деятели культуры и искусства, - добавила Анна.

В общем Тверь, похоже, ждёт масса интересного и культурного контента. По словам Анны, открыться центр «Рельсы» должен этой весной. Есть все шансы, что это произойдёт уже в конце марта. Но это не точно.

КСТАТИ

«Рельсы» - культурно-образовательный частный проект в Твери, образованный единомышленниками-энтузиастами в 2018 году. Команда «Рельсов» организует интересные лекции, фестивали и форумы, выставки современного искусства.

«Гараж» - музей современного искусства, расположенный в парке Горького в Москве. Основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Ключевыми направлениями работы музея являются знакомство российской аудитории с лучшими выставками мирового современного искусства и научно-исследовательская деятельность.