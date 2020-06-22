Тверь оказалась в десятке городов, где жить хорошо

Попали в яблочко! А точнее - в десятку. Тверь заняла девятое место рейтинга качества жизни в городах России. Всего в списке 75 городов с населением более 250 тысяч человек.

На вопрос, кому на Руси жить хорошо, в очередной раз искали ответ аналитики Финансового университета при Правительстве РФ. Свежее исследование охватывает первое полугодие 2020-го.

Каждому городу выставлялась оценка исходя из анализа четырёх показателей.

Первый - конфликтность экономических отношений. То есть готовность жителей жаловаться и судиться. Сюда в том числе была включена статистика судопроизводства по поводу кредитов и страховых полисов.

Второй - потребительская активность: готовность населения приобретать различные товары и услуги.

Третий - склонность уехать из города в поисках более высокого качества жизни и лучшей работы.

И четвёртый - это интерес к культуре и образованию, готовность посещать музеи, выставки и различные культурные мероприятия.

Минус четыре пункта

Исследование качества жизни в городах России выпускается университетом ежеквартально, и Тверь попадает в десятку лучших второй раз подряд.

В рейтинге за первый квартал 2020 года мы оказались на пятом месте. Тогда это было весьма удивительно, учитывая, что в итоговом рейтинге за 2019 год областная столица расположилась практически в хвосте списка - на 64-м месте (а в рейтинге конца 2018-го мы были и вообще предпоследними).

Такой резкий скачок (59 позиций с 2019 года ко второму кварталу 2020-го) можно было связать с изменившейся методологией исследования. Ранее специалисты оценивали уровень медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, положение дел в сфере ЖКХ и жилищного строительства, а также работу городских властей. Неизменным в исследованиях 2020 года по сравнению с предыдущими остался лишь пункт о желании покинуть свой город.

Тверские специалисты также отмечали, что улучшить позиции Твери в рейтинге за первый квартал 2020 года уже могла ситуация с коронавирусом, как бы парадоксально это ни звучало.

Как заметила в разговоре с «КП»-Тверь» кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ Ирина Алёшина, у многих жителей Твери действительно несколько подросли доходы (на которые тогда ещё не успел повлиять коронавирус), а боязнь дефицита, связанного с эпидемической ситуацией, подхлестнула потребительский спрос.

Действительно, в предыдущем исследовании Тверь была отдельно отмечена за низкую социальную напряжённость и высокий уровень потребления.

К настоящему моменту вполне могли заработать обратные механизмы, например снижение дохода в связи с эпидемическими ограничениями и сокращение спроса. Оттого и потеря нескольких позиций в рейтинге.

Несмотря на то что в пятёрку лучших ни по одному из показателей наш город в этот раз не попал, девятую строчку общего списка Твери всё-таки удалось занять.

Лидеры и аутсайдеры

В первой пятёрке по совокупности показателей оказались Москва (1-е место), Калуга, Санкт-Петербург, Тула и Рязань.

Самыми неконфликтными городами при этом стали Стерлитамак, Грозный, Тольятти, Нижний Тагил и Пенза. Самыми культурно развитыми - Санкт-Петербург, наш сосед Ярославль, Москва, Архангельск и Калуга.

Самый высокий уровень потребления зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Воронеже и, опять же, в Ярославле. Ну а о переезде реже всего задумываются жители Калуги, Тулы, Махачкалы, Брянска и Рязани.

Аутсайдеры списка - Чита, Омск, Волжский, Нижневартовск и Улан-Удэ.

А как у соседей?

Несмотря на то что по двум позициям Ярославль оказался в пятёрке лучших, в общем зачёте Твери он проиграл, попав на четырнадцатое место. Вологда и Смоленск также заняли строчки ниже: 16-е и 20-е места соответственно.

Псков и Великий Новгород в исследовании не участвовали.