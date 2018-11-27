Качество без жизни: Тверь оказалась на предпоследнем месте в федеральном рейтинге

В рейтинге - 78 российских городов с населением свыше 250 тысяч человек. Специалисты исследовали уровень медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, ситуацию в ЖКХ и жилищном строительстве, оценку работы городских властей и оценку населением общего удобства своего города для жизни. Кроме того, каждому городу присваивалась итоговая оценка - индекс качества жизни.

«КП»-Тверь» предлагает вам обратиться к данным исследования.

Уровень медицинского обслуживания

Тверь набрала 45 баллов. По этому параметру мы находимся ближе к концу рейтинга, но хотя бы не завершаем его. Хуже нас - девять городов данного списка. В самом хвосте плетутся Улан-Уде (37 баллов), а также Симферополь (38 баллов) и Севастополь (39 баллов).

Лидерство у столиц. Лучше всего лечат хвори в Москве (75 баллов) и Санкт Петербурге (71 балл). 68 баллов респонденты отдали подмосковной Балашихе.

Схожим с нашим качество своей медицины оценили жители Смоленска (46 баллов) и Орла (44 балла).

Состояние дорог

Несмотря на ремонт главных городских магистралей и регулярное латание дыр на остальных дорогах, по этому параметру у Твери всего 38 баллов.

В целом, качество дорог хуже нас оценивают восемь городов. Самые пессимистические оценки у Астрахани (29 баллов), Симферополя (также 29 баллов) и Владикавказа (30 баллов).

Более всего своими дорогами довольны жители Грозного - он набрал 99 баллов! Вот уж кому позавидуют тверские автомобилисты... С долей зависти можно также оценить дороги Казани (84 балла) и Тюмени (73 балла).

Схожей с нами ситуацию в дорожной отрасли оценили жители Саратова (37 баллов) и Костромы (39 баллов).

Развитие культуры и образования

Вкратце - всё очень плохо. Согласно рейтингу, столица Верхневолжья погрузилась во мрак бескультурья и обскурантизма и набрала всего 15 баллов. Хуже нас окультуриваются лишь жители Балашихи -13 баллов. Вместе с нами в конце списка расположились Тольятти и Подольск - по 16 баллов на каждый.

Прекрасными манерами и энциклопедическими знаниями, согласно рейтингу, могут похвастаться жители Красноярска, заработавшего 88 баллов. В тихую и воспитанную очередь за ними встали москвичи и краснодарцы - по 86 баллов. Справедливости ради можно отметить, что культурная столица России получила лишь немногим менее - 82 балла.

ЖКХ и жилищное строительство

Как пить дать помёрзнем мы нынешней зимой: у Твери безнадёжные 28 баллов. Удивляться нечему - практически ни один день в областном центре не обходится без отключений тепла и горячей воды. Хуже нас дела всё у той же Астрахани (27 баллов), холодного Мурманска (24 балла) и Кургана (23 балла).

Лидер по этой позиции вновь Грозный. Его сфера ЖКХ и строительства оценена в невероятный 91 балл. Гордиться своими форменными оранжевыми жилетами могут также коммунальщики из Стерлитамака - 68 баллов. Не удивительно, что в лидеры попал город Сочи и его 67 баллов.

Удобство города и желание мигрировать из него

Странно, но, выражая недовольство почти всем, от дорог до культуры, греша на качество медицины и образования, тверичане не могут назвать свой город не удобным для жизни и не спешат покинуть его в поисках другого счастья. По данному параметру мы почти в середнячках - у нас 42 балла. Куда уж до нас Омску или Новокузнецку с их 18 и 19 баллами. А многострадальных астраханцев (15 баллов) хочется просто пожалеть и гостеприимно пригласить к нам, на просторы верхней Волги.

Хотя... Пускай лучше едут в Санкт Петербург. Там и с культурой дела симпатичнее, и общее удобство жители оценили в достойных 73 балла. Отличилось также Подмосковье: у Балашихи (снова она!) также 73 балла, а у Химок - 72 . А вот москвичи оценили родной город по этому параметру всего на 57 баллов.

Оценка работы городских властей

А вот и самое интересное... Как же после всего этого мы оцениваем работу городского руководства? Если вы не принимали участия в опросе, готовьтесь удивиться. Муниципальной власти мы щедро и от души поставили целых 40 баллов! Учитывая шкалу от нуля до ста, это вполне себе удовлетворительно. Правду говорят, широка тверская душа.

Совсем не так расположены к городским руководителям жители Махачкалы, поставившие им 19 баллов. При том, что по всем другим показателям Махачкала идёт впереди Твери. Парадокс. Не довольны местными управленцами и астраханцы - 22 балла поставили они за ненадлежащее состояние дорог и ЖКХ. В аутсайдерах также власти Курска. У них тоже 22 балла и снова более позитивные показатели по большинству остальных параметров в сравнении с Тверью.

Рукоплещут своим властям жители Калуги (91 балл). Что как раз не удивляет - по остальным показателям город имеет оценки выше среднего. 80 баллов заработали чиновники из Нижнего Тагила. Там, согласно рейтингу по прочим пунктам, также всё стабильно. Жители города идеальных дорог Грозного одарили своих руководителей 74 баллами.

Индекс качества жизни Твери

Итогом исследования стала сводная оценка качества жизни в городах списка. Без иронии, только цифры. Тверь набрала всего 35 баллов и оказалась на предпоследней строчке. Ниже расположилась только Астрахань - 30 баллов. На строчку выше, с 36 баллами, Курган.

В пятёрке лучших - Тюмень (73 балла), Грозный (72 балла), Москва (68 баллов), Казань (66 баллов) и Сочи (62 балла).

Комментарий специалиста

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ Ирина Алёшина:

Предпоследняя строчка рейтинга - вполне закономерная оценка нашей жизни и объективное суждение о работе власти. В здравоохранении - нехватка специалистов. Все знают: записаться к врачу узкой специализации невозможно. Что уж говорить о периферии, где до хорошего доктора просто не добраться.

В образовании мы тоже держим действительно очень низкий уровень. Это вина не преподавательского состава. Это вина ситуации, в которой оказались вузы. Власть сняла свою ответственность, и университеты практически самостоятельно определяют свою политику.

Чиновники совершенно не вмешиваются в проблемы ЖКХ, они просто сняли с себя и эту ответственность тоже. А решать проблемы без поддержки власти с управляющими компаниями и прочими коммунальщиками - дело неблагодарное.

Дороги приводят в порядок, спасибо. Но только федеральные и большие магистрали. А что с другими? Как всегда, на это денег нет.

Что касается оценки работы местной власти, то одно дело - как она рапортует, а другое - как реально работает. А оценки, увы, выставляются зачастую именно по красивым рапортам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Верхневолжье засветилось ещё в одном исследовании. В свежем рейтинге трезвости регионов, который ежегодно составляет федеральный проект «Трезвая Россия», Тверская область потеряла несколько пунктов по сравнению с прошлым годом и оказалась на 40-й строчке (против 36-й в прошлом году).

«А кто не пьёт? Назови!» Самые высокие позиции по трезвости стабильно держат Чеченская Республика и Ингушетия. Недалеко от них - Дагестан. Больше всего пьют, согласно исследованию, в Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке.