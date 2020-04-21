Тверь неожиданно оказалась в числе городов с лучшим качеством жизни

Тверь вошла в пятёрку лучших по качеству жизни городов России с населением свыше 250 тысяч человек.

Анализ качества жизни в крупных городах страны провели специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. Исследование это регулярное, и последние данные - итог изысканий за первый квартал 2020 года.

Областная столица оказалась на пятом месте, сразу за Санкт-Петербургом, Москвой, нашим соседом Ярославлем и Севастополем.

Замыкают рейтинг на противоположном конце списка Оренбург, Улан-Удэ, Чита, Махачкала и Якутск.

То, что Тверь оказалась в топе, воодушевляет, но, мягко говоря, выглядит несколько неожиданно. Ведь менее полутора лет назад аналогичное исследование поставило столицу Верхневолжья на предпоследнее место списка из 78 городов. В исследовании конца 2018 года Тверь набрала всего 35 баллов из сотни возможных. В нынешнем - 78.

Правда, с тех пор исследователи сменили методологию. В конце 2018 года они оценивали уровень медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, сферу ЖКХ и жилищного строительства, работу городских властей, а также желание жителей переехать в другой город. В свежем же исследовании давалась оценка конфликтности социальной среды (уровень социальной напряжённости), уровню дохода и потребления горожан, уровню развития культурной городской среды. Неизменным остался пункт о желании жителей покинуть свой город.

Тверь получила высокую оценку за низкую социальную напряжённость, высокий уровень доходов и потребления. Не попали в число лучших мы по параметру «уровень развития культурной городской среды». Что касается опроса о желании и готовности переехать, его исследователи оставили без комментариев по всем городам.

О том, как соотносятся данные исследования с нашими реалиями, «КП»-Тверь» поговорила со специалистами в социологии и развитии городской среды.

Социальная напряжённость и потребление

В том, что потребление у нас возросло, а уровень социальной напряжённости снизился, как ни странно, заслуга нынешней ситуации с коронавирусом. Так считает кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ Ирина Алёшина.

- Доходы у нас, действительно, несколько выросли, замечаю это и по себе. Но не у всех. У пенсионеров сильно ли увеличился доход? Но народ, испугавшись коронавируса, рванул в магазины и стал закупаться по полной программе, тратить накопленное. Ведь паника

началась уже в конце января, что как раз попадает во временные рамки данного исследования, - говорит Ирина Алёшина. - Люди сметали всё с полок магазинов. Соответственно, статистика уровня потребления резко выросла.

Падение социальной напряжённости тоже можно связать с последствиями пандемии и вынужденной самоизоляцией.

- Люди напуганы, и стандартные претензии к уровню своей жизни сейчас не предъявляют. Единственное: большие вопросы сейчас возникают к уровню образования со стороны преподавателей вузов. Студенты на дистанционном обучении расслабились, - поделилась Ирина Алёшина. - Но это, конечно, не может сильно повлиять на социальную напряжённость. Люди мало контактируют друг с другом, жаловаться на что-то можно сейчас лишь по «электронке». Плюс у нас идёт отличная пропаганда относительно того, что стоит переждать ситуацию, посидеть дома. Люди сидят, надеются, ждут.

Причём, по мнению Ирины Алёшиной, эти общероссийские процессы на наш город и регион повлияли иначе, чем на многие другие.

- Мы ближе всех к Москве. С одной стороны, мы хорошо информированы, с другой - нас хорошо утешают по телевизору, - объясняет Ирина Алёшина. - Паники и возмущения у нас нет.

Развитие культурной городской среды

При очень хорошем потенциале в Твери нет системного развития культурной сферы, равно как и комфорта городской среды, считает архитектор Никита Маликов.

- Если пригласить к нам человека из Тулы или Екатеринбурга, сказав: «Приезжай и посмотри, наш город комфортнее, чем твой» - он будет смеяться. В отношении культурной городской среды у нас почти ничего не меняется, - говорит Никита Маликов. - Да, развивается Императорский дворец, создаёт новые программы. Развиваются уличные экскурсии и частые лектории. Эволюция есть, но она делается точечно, руками неравнодушных людей. Это не массовый тренд. В Твери по-прежнему нечем заниматься в течение длительного времени. Хочется уехать в другое место за более интересными событиями. К состоянию нашей городской среды также остаётся много вопросов: убитые тротуары, неблагоустроенные пространства, разрушающаяся плитка на набережных… Потенциалы у нас колоссальные, но системности подхода нет.