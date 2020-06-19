«Паровозик» в горсаду Твери подорожал не по-детски

Парки Твери пока официально закрыты для посещений, однако городская администрация уже установила новые цены на предоставляемые ими услуги. Речь о трёх зонах, находящихся в ведении муниципального предприятия «Дирекция парков». Это горсад, парк Победы и ландшафтный парк «Тьмака».

Тарифы определены постановлением администрации Твери № 749 от 18 июня этого года, опубликованном на сайте горадминистрации. До этого действовали цены, установленные не так давно - в ноябре 2019 года.

По сравнению с прошлым документом изменилось не много. Цены на аттракционы и аренду торговых мест остались в основном прежними. Правда, подорожал «Паровозик», на котором детей катают по территории горсада. Родителям придётся раскошелиться, цена взлетела почти в два раза: с 80 до 150 рублей (+87,5%).

Появилось новое развлечение - электромобили. Покататься 10 минут будет стоить 200 рублей.

Ещё одно новшество: в ландшафтном парке «Тьмака» теперь определена цена за установку батутов. Раньше там было разрешено ставить лишь торговые палатки и арендовать места под мастер-классы.

Напомним, Тверской регион сейчас находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. У нас работают магазины площадью до 400 кв.м. и ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские. А вот места массового отдыха, в том числе парки, официально закрыты.

Аттракционы и развлечения

Самые дорогие аттракционы в горсаду - «взрослые». Это «Пират», «Колесо обозрения», «Ромашка», «Ракушки» - 130 рублей. Детские карусели будут стоить по 80 рублей.

В прейскуранте обозначены «бамперные лодки» (130 рублей). Раньше на них можно было покататься в чаше фонтана в парке Победы. Но в этом году фонтан реставрируют и он должен заработать по назначению, поэтому пока непонятно, где можно будет покататься на лодках на воздушной подушке.

Покататься на колесе обозрения (когда это станет возможно) можно будет за 130 рублей.Фото: Дмитрий МИТИН

Другие развлечения, предлагаемые горсадом: зорб (полупрозрачный шар, внутри которого может расположиться человек) - 130 рублей за 5 минут; «Паровозик» - 150 рублей за один круг; батуты - 80 рублей за 15 минут; настольный теннис (15 минут), «Комната смеха» и тир (6 выстрелов) - по 70 рублей; скалодром (10 минут) и автодром (3 минуты) - 150 рублей.

На электромобилях можно будет покататься за 200 рублей (10 минут). На веломобилях - за 130 рублей (15 минут).

Посещение верёвочного парка в ландшафтном парке «Тьмака» - 200 рублей.

Сходить на дискотеку будет стоить 100 рублей.

Верёвочный городок пока закрыт, но цена его посещения определена - 200 рублей.Фото: Виктория ТУШКОВА

Туалеты

Надеемся, если парки откроют для посещений, они будут работать. Годом ранее несколько кабинок наличествовало только в горсаду, и то работали они не все.

Такса за посещение туалета - 12 рублей.

Зимние забавы

Прокат тюбинга или ледянки грядущей зимой обойдётся в 60 рублей за час. Часовое пользование горкой - также 60 рублей. Столько же стоит и час проката коньков. А вот пользование катком дороже - 100 рублей в час.

Горку зимой ставят в Горсаду и парке Победы.Фото: Виктория ТУШКОВА

Места для торговли и мастер-классов

Торговое место без подключения к электричеству в горсаду будет стоить 23 900 рублей в месяц или 1450 рублей в день. С подключением к электросетям – 29 750 рублей (плюс оплата электричества) в месяц или 1900 рублей (плюс электричество) в день.

Торговое место для установки холодильника - 1500 рублей в месяц.

Место под батут - от 13 750 рублей до 54 450 рублей (в зависимости от размера батута) в месяц.

Место под организацию различных развлекательных, досуговых и прочих программ - 17 760 рублей в месяц или 2500 рублей в день.

Место под аквагрим и мастер-классы – 13 400 рублей в месяц или 650 рублей в день.

Отметим, что в День города (если он состоится) и в другие праздники, сопряжённые с народным гуляньем, цены существенно повышаются. Так, установить палатку, торгующую сладостями, закусками и напитками, в День города будет стоить 7150 рублей.

В парке Победы и ландшафтном парке «Тьмака» аренда торговых мест обойдётся дешевле. Например, неэлектрифицированное торговое место в парке Победы будет стоить 16 000 рублей в месяц и 800 рублей в день. На Тьмаке – 14 500 рублей и 700 рублей соответственно.

День аренды места под мастер-класс или аквагрим в обоих парках стоит, как и раньше, 650 рублей.

Места под батуты в парке Победы стоят от 11 500 до 44 300 рублей в месяц, а в парке «Тьмака» - от 10 950 до 42 250 рублей.

Свадьбы и другие праздничные мероприятия

Чтобы провести торжественную церемонию на территории городского сада, нужно будет заплатить организационный сбор. Здесь цены не изменились: 5000 за свадьбу и 20 рублей с каждого человека, пришедшего на организованное вами торжество.