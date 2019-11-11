Свадьба - пять тысяч, туалет - 12 рублей: утверждены расценки на услуги парков Твери

Речь об общественных территориях, находящихся в ведении муниципального предприятия «Дирекция парков». Это горсад, ландшафтный парк «Пойма Тьмаки» и парк Победы.

Постановлением администрации Твери от 7 ноября 2019 года там установлены тарифы на пользование аттракционами, установку торговых палаток, предоставление мест под вендинговые (торговые) автоматы и станции проката, а также тарифы на аренду мест под проведение мастер-классов, массовых мероприятий и личных торжеств.

Указанные в документе цены станут действительны с 1 января 2020 года.

АТТРАКЦИОНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Самым дорогим развлечением будет путешествие по верёвочному городку в парке «Пойма Тьмаки». За прохождение одного маршрута с вас попросят 200 рублей.

За прохождение одного маршрута по верёвочному городку в парке «Пойма Тьмаки» с вас попросят 200 рублей.Фото: Виктория ТУШКОВА

В 150 рублей обойдутся посетителю скалодром и автодром в горсаду. Среди качелей-каруселей больше всего будут стоить «взрослые» аттракционы: «Колесо обозрения», «Ромашка» и «Ракушки». За одно посещение придётся заплатить 130 рублей. В такую же сумму обойдутся 15 минут катания на веломобиле.

Покататься на детских каруселях можно будет за 80 рублей. И такую же сумму с вас попросят за 15 минут прыжков на детских батутах.

Покататься на "Колесе обозрения" будет стоить 130 рублей.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Кое-что «Дирекция парков» подготовила и для поклонников «олдскульных» развлечений. Пострелять в тире или поиграть в настольный теннис можно будет за 70 целковых с человека. А тряхнуть стариной на дискотеке под открытым небом - 100 рублей с человека.

ТУАЛЕТЫ В ПАРКАХ

Это несколько громко сказано, ибо имеются клозеты пока лишь в одном парке, а именно в горсаду. Но тариф на посещение установлен, и это вселяет надежду, что хоть там работать туалеты будут. Ведь не далее чем в июне этого года инспекция «КП»-Тверь» показала, что из восьми установленных в горсаду кабинок открытой была лишь одна. Тогда, правда, и плату никто возле отхожего места не брал.

Что касается цены, которую установили на будущий год, она оказалась божеской - 12 рублей с человека.

Сходить по нужде в Горсаду Твери будет стоить 12 рублей.Фото: Виктория ТУШКОВА

МЕСТА ДЛЯ ТОРГОВЛИ И МАСТЕР-КЛАССОВ

Цены за аренду торгового места или территории под мастер-классы и аквагрим для каждого парка определены отдельно. Дороже всего будет снять площадку в горсаду. Место под торговую палатку без подключения к электричеству обойдётся предпринимателю в 1450 рублей в день. Электрифицированная площадь стоит дороже - 1900 рублей в день.

Вендинговый или любой другой автомат для зарабатывания денег можно будет установить в горсаду за 4750 рублей в месяц. А площадка под мастер-классы или аквагрим обойдётся в 650 рублей в день.

Это цены, которые действуют в обычные, не праздничные дни. В День города, на Масленицу, Пасху, День России и другие праздники тариф будет выше, причём в разы. Например, снять место под мастер-класс в День города будет стоить уже не 650, а 3950 рублей в день, а за размещение сувенирной палатки возьмут 6550 рублей. В дни других праздничных гуляний тарифы будут немного ниже.

Разместить палатку или организовать площадку в парке Победы или на Тьмаке в любой день, согласно документу, будет стоить одинаково. Так, неэлектрифицированное торговое место в парке Победы будет стоить 800 рублей в день, а электрифицированное - 950 рублей. В пойме Тьмаки то же самое обойдётся в 700 и 850 рублей соответственно. Желающие организовать мастер-класс и там, и там заплатят 650 рублей в день.

СВАДЬБЫ И ПРАЗДНИКИ

Свадебные церемонии на открытом воздухе - это сегодня модно. Хотите почувствовать себя героями любимой романтической зарубежной картины, обменявшись кольцами под воздушной цветочной аркой? Придётся раскошелиться. За организацию свадебной или иной торжественной церемонии на территории городского сада с вас возьмут 5000 рублей.

А желающие устроить в горсаду или другом парке праздник должны будут заплатить за каждого приглашённого гостя по 20 рублей.

Свадебная церемония на территории городского сада обойдётся в 5000 рублей. ФОТО: администрация Твери.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Зимой в горсаду традиционно работают каток и горка для катания на тюбингах и ледянках. Инвентарь можно принести с собой или арендовать на месте.

Покататься на льду горсада на собственных коньках будет стоить 100 рублей в час. За аренду коньков придётся добавить ещё 60 рублей в час. Столько же надо будет заплатить и за прокат тюбинга либо ледянки. Со своим инвентарём вход на горку будет бесплатным.