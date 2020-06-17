Валентина Дронова: Проголосовать смогут даже граждане с повышенной температурой

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию РФ, инициированным президентом Владимиром Путиным, станет исключительным событием в новейшей истории России. Такого еще не было. А коль дело новое, то и новые вопросы появляются.

Например, будут ли граждан с повышенной температурой отправлять восвояси или разрешат проголосовать?

Как пояснила «КП»-Тверь» председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, измерять температуру будут, как никак коронавирус на дворе. Но людей с повышенной температурой отправлять домой и не давать проголосовать не будут.

- Гражданам с температурой на каждом участке в отдельном помещении будут выносить переносной ящик, для того чтобы они могли проголосовать, - пояснила председатель облизбиркома.

Еще один вопрос касается конкретно бюллетеней, в том числе написания в них нехороших слов.

- Бюллетень простой, надо ставить отметку либо в одном, либо в другом квадратике, рассказала глава облизбиркома. - Если поставите в двух - недействителен, если в двух нет отметок - тоже недействителен. Если какую-то ругательную надпись (например, матерное слово) или кукиш нарисуете в одном из квадратиков, то это как раз будет засчитано как голос за или против (в зависимости от позиции). Любая отметка засчитывается как голос.

- А если бюллетень испорчен?

- Если человек с непривычки, например в перчатках, порвал бюллетень, случайно проткнул его ручкой или нечаянно поставил отметку не там, где хотел, у него есть право вернуться к членам избирательной комиссии и поменять бюллетень. Испорченный будет погашен.

Валентина Евгеньевна также уточнила, что подсчет голосов начнется после 20:00 1 июля:

- Избирательные урны будут вскрываться один раз. Именно в этот день.

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Ниже, кстати, можете послушать запись прямого эфира с Валентиной Дроновой на радио "Комсомольская правда" Тверь (99,3 FM).