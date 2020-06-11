Пять наивных вопросов об организации голосования по поправкам в Конституцию РФ в Тверской области

1 июля 2020 года в стране объявлено общероссийское голосование по инициированным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию Российской Федерации. Причем отдать свой голос за или против можно будет и заранее. Власти предусмотрели разные форматы волеизъявления.

10 июня председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова рассказала о процедуре.

- Абсолютно вся необходимая нормативно-правовая база для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в стране есть, она регламентирована ЦИК России на основании федерального законодательства, и сама процедура голосования полностью законна и легитимна, - подчеркнула Валентина Дронова.

При помощи облизбиркома «КП»-Тверь» разобралась в деталях организации предстоящего голосования по Конституции.

1. Как будет проходить голосование 1 июля?

- Голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 в избирательных участках. Их в нашем регионе будет организовано более 1155. Еще будет 27 избирательных участков в больницах, санаториях и других местах временного пребывания граждан.

Все участки в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будут регулярно обрабатываться обеззараживающими средствами. У граждан проверят температуру. Для всех участников процесса голосования предусмотрена выдача масок, перчаток, предоставление санитайзеров для обработки рук.

Шторок в кабинках для голосования не будет, но тайну процесса обеспечат: вход в кабину расположат напротив стен, чтобы никто не подглядел, как вы будете заполнять бюллетень.

Весь процесс голосования «от» и «до» будет контролироваться общественными наблюдателями. Под эгидой Общественной палаты России и Общественной палаты Тверской области будут работать представители различных политических партий, общественных, некоммерческих объединений - самых разных институтов гражданского общества. И при голосовании, и при подсчете голосов будут присутствовать представители аккредитованных СМИ.

Право сделать свой выбор на общероссийском голосовании будет обеспечено и гражданам, проживающим в населенных пунктах, где нет помещения для голосования. Также предусмотрено бесконтактное голосование на дому. Граждане могут подать соответствующие заявления в ТИК, УИК, оформить через МФЦ или портал Госуслуг.

2. Как будет проходить голосование с 25 по 30 июня?

В эти дни для граждан также будут открыты участки для голосования.

Ещё с 25 по 30 июня, а также в день голосования, 1 июля, доступно бесконтактное голосование на дому. Оно рассчитано на граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам. Для того чтобы принять участие в бесконтактном голосовании, не потребуется никаких заявлений - достаточно звонка или обращения в комиссию, сделанного в период с 16 июня до 17 часов 1 июля. Вы даже можете передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров или родственников, друзей или знакомых. С 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня соответствующее обращение можно подать и через портал Госуслуг.

Для организации голосования на дому комиссия выезжает по адресу в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие СМИ, если участник голосования не против.

Гражданину будет предоставлен комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску, перчатки, антисептические средства, индивидуальную авторучку. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования обязаны соблюдать все меры санитарной безопасности.

Гражданину необходимо будет расписаться в получении бюллетеня и выразить свою волю, отметив в нём «да» или «нет».

В период проведения общероссийского голосования будет широко применяться и механизм «Мобильный избиратель». Уже сейчас, с 5 по 21 июня, заявление для голосования по месту нахождения можно подать через портал Госуслуг, МФЦ, территориальные комиссии. С 16 по 21 июня прием заявлений для голосования по месту нахождения будет организован и во всех участковых комиссиях. При личном приеме заявлений также будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.

3. Как будет проходить онлайн-голосование?

В Тверской области таким образом проголосовать будет невозможно. Сейчас эту технологию применят экспериментально лишь в Москве и Нижнем Новгороде. Такое решение Центризбирком принял 5 июня, и оно связано с высокими требованиями по технической готовности, в частности покрытию интернетом. Поэтому у нас электронное голосование использоваться пока не будет.

4. Чем эта процедура отличается от привычных выборов?

Такого понятия, как общероссийское голосование, ранее у нас в законодательстве не было. Это совершенно новая процедура.

5. Когда узнаем результаты?

Центральной избирательной комиссии даётся 5 дней на подведение итогов по всей Российской Федерации. К 6 июля уже будут точно известны предварительные результаты.

СПРАВКА «КП»

Информация о предлагаемых поправках будет размещена на каждом участке голосования и доступна для ознакомления на сайте конституция2020.рф.

Уточнить, включены ли вы в список участников голосования, а также получить другую дополнительную информацию, можно по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20. Также это можно сделать на сайтах: конституция2020.рф, ЦИК России, порталах избирательной комиссии Тверской области и территориальных избиркомов.