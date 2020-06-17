Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июня 2020 года: открываются библиотеки, для избирательных участков закупили маски и санитайзеры

На утро 17 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2800 человек, это 72 новых случая за сутки.

Статистику COVID-19 ежедневно обновляет областной оперштаб. По состоянию на 17 июня 1044 заражённых изолированы (+11 за сутки), они находятся под наблюдением медиков. У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1705 с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровевших 60).

51 человек по данным на 17 июня 2020 года умер от коронавируса, за последние сутки скончался один пациент.

В Тверской области проведено порядка 93 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки сделано 1216 анализов.

По количеству заражённых в Тверской области по-прежнему лидируют Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы.

Губернатор Игорь Руденя по видеосвязи принял участие в заседании Совета ЦФО, на котором полпред Президента Игорь Щёголев поставил задачу соблюсти все необходимые в условиях пандемии меры предосторожности при проведении голосования и торжеств в честь 75-летия Великой Победы. Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе по рекомендации Роспотребнадзора в Твери и Ржеве были отложены запланированные на 24 июня торжества и парады в честь юбилея Победы. Они состоятся позже, пока дата не известна.

В Твери начинают открываться библиотеки: возобновил работу областной центр детского и семейного чтения имени Пушкина. Приём и выдача книг осуществляются по предварительной записи по телефону (4822) 34-48-11. Литература, которая возвращается читателями, отправляется на 72-часовой карантин.

Сейчас в Тверской области разрабатываются методические рекомендации для детских библиотек. Это должно помочь начать приём и выдачу книг ими в ближайшее время.

При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. К настоящему моменту всё ещё не возобновлена работа ряда объектов торговли и сферы услуг, частных медицинских клиник. Людям рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, особенно в транспорте и магазинах.

В Тверской области начата отгрузка средств индивидуальной защиты для голосования по изменениям в Конституцию. За счёт федерального бюджета приобретены одноразовые маски, перчатки, санитайзеры и одноразовые ручки. По информации регионального оперштаба ими обеспечат всех пришедших проголосовать.