2020-06-17T00:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июня 2020 года: открываются библиотеки, для избирательных участков закупили маски и санитайзеры

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 17 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В Тверской области на 17 июня 2020 года подтверждены новые случаи коронавируса.В Тверской области на 17 июня 2020 года подтверждены новые случаи коронавируса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На утро 17 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2800 человек, это 72 новых случая за сутки.

Статистику COVID-19 ежедневно обновляет областной оперштаб. По состоянию на 17 июня 1044 заражённых изолированы (+11 за сутки), они находятся под наблюдением медиков. У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1705 с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровевших 60).

51 человек по данным на 17 июня 2020 года умер от коронавируса, за последние сутки скончался один пациент.

В Тверской области проведено порядка 93 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки сделано 1216 анализов.

По количеству заражённых в Тверской области по-прежнему лидируют Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы.

Губернатор Игорь Руденя по видеосвязи принял участие в заседании Совета ЦФО, на котором полпред Президента Игорь Щёголев поставил задачу соблюсти все необходимые в условиях пандемии меры предосторожности при проведении голосования и торжеств в честь 75-летия Великой Победы. Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе по рекомендации Роспотребнадзора в Твери и Ржеве были отложены запланированные на 24 июня торжества и парады в честь юбилея Победы. Они состоятся позже, пока дата не известна.

В Твери начинают открываться библиотеки: возобновил работу областной центр детского и семейного чтения имени Пушкина. Приём и выдача книг осуществляются по предварительной записи по телефону (4822) 34-48-11. Литература, которая возвращается читателями, отправляется на 72-часовой карантин.

Сейчас в Тверской области разрабатываются методические рекомендации для детских библиотек. Это должно помочь начать приём и выдачу книг ими в ближайшее время.

При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. К настоящему моменту всё ещё не возобновлена работа ряда объектов торговли и сферы услуг, частных медицинских клиник. Людям рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, особенно в транспорте и магазинах.

В Тверской области начата отгрузка средств индивидуальной защиты для голосования по изменениям в Конституцию. За счёт федерального бюджета приобретены одноразовые маски, перчатки, санитайзеры и одноразовые ручки. По информации регионального оперштаба ими обеспечат всех пришедших проголосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июня 2020 года: открываются библиотеки, для избирательных участков закупили маски и санитайзеры
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 17 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Коронавирус в Твери, последние новости на 16 июня 2020 года: маски для ЕГЭ и почти 93 000 лабораторных исследований на коронавирус
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 16 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
Хоспис «Анастасия» в Твери поддержали Президентским грантом
Зрителей Твери приглашают посмотреть сказку "Абрикосовое дерево" Калужского театра кукол
Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на встречу с писателем Верой Мир
Игорь Руденя на заседании Совета ЦФО: Ржевский мемориал готов к открытию
ФК «Тверь» получил право играть в футбол в Профессиональной лиге
В Твери начали приводить в порядок парк Воксал
Заражённые щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери
Ферма в Оленинском районе Тверской области поставляла некачественное молоко
Школьные аттестаты получили пятнадцать осуждённых из исправительной колонии №6 Тверской области
Начальник организации по обслуживанию населения Тверской области провела мимо кассы 110 тысяч рублей
Житель Тверской области двумя ударами ножа убил собутыльника
Роспотребнадзор по Тверской области запускает "горячую линию" по качеству хлебобулочных изделий
Житель Твери разгромил Аллею Славы в Зубцове
Под угрозой лишения прав должники выплатили восемь миллионов рублей в Тверской области
Прокуратура обязала предпринимателя убрать несанкционированную свалку в Тверской области
За оскорбление соседки житель Тверской области заплатит штраф
В Тверской области выделят деньги на спортплощадку и этнопарк на селе
Начальника районного Управления Пенсионного Фонда Тверской области оштрафовали на 5000 рублей