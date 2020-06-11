Военного парада в Твери и Ржеве не будет

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:30:42+03:00

Парад по Твери не пройдёт, но огонь над обелиском зажгут. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Парады будут позже, такое решение озвучил губернатор Игорь Руденя

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Военного парада в Твери и Ржеве 24 июня не будет. Такое решение озвучил во время прямого эфира губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Обосновано это рекомендациями Роспотребнадзора и заботой о здоровье граждан. Коронавирус, как известно, продолжается, в Тверской области ежедневно заражается чуть менее 90 человек.

И не смотря на полную готовность к проведению парадов в городах воинской славы Твери и Ржеве, Игорь Руденя объявил об их отмене 24 июня.

Парады будут, но позже.

Это было озвучено во время традиционного прямого эфира по четвергам в тверском сегменте канала "Вести 24".

ИСТОЧНИК KP.RU