2020-06-16T21:18:07+03:00
Общество

Игорь Руденя на заседании Совета ЦФО: Ржевский мемориал готов к открытию

Губернатор Тверской области сообщил, как создавался масштабный памятник Советскому солдату
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор принял участие в заседании по видеосвязи. Фото: ПТОГубернатор принял участие в заседании по видеосвязи. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя по видеосвязи поучаствовал в заседании Совета ЦФО.

Полпред Президента Игорь Щёголев поставил задачу соблюсти все необходимые в условиях пандемии меры предосторожности при проведении голосования и торжеств в честь 75-летия Великой Победы.

Игорь Руденя рассказал участникам заседания о том, что инициатива сооружения Ржевского мемориала принадлежит ветеранам, в том числе фронтовикам, сражавшихся под Ржевом.

К настоящему времени все работы по созданию мемориала и его центральной фигуры - памятника Советскому солдату завершены. завершены.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории и т.д.

- Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, - сказал Игорь Руденя.

На заседании выступила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она поблагодарила всех глав регионов ЦФО за работу по обеспечению запаса масок, перчаток и антисептиков для участников голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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