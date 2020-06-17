На Калининской АЭС запущена первая в России система дистанционного обучения персонала атомной станции

Сергей БОЙКО

Разработка удомельских атомщиков является уникальной и может стать примером для всех атомных электростанций России.

Электронный курс предполагает полностью автономное взаимодействие пользователя с учебным контентом, оценивание результатов усвоения учебного материала, обратную связь и автоматизированную систему формирования учетно-отчетной документации. Разработанный специалистами учебно-тренировочного подразделения (УТП) КлнАЭС интуитивный интерфейс в равной мере легок в обращении, как для инструкторов, так и обучаемого персонала.

По словам технического разработчика программы, ведущего инженера-программиста УТП КАЭС Елены Березкиной, система позволяет быстро и без специальных навыков создавать учебные курсы и тесты для сотрудников предприятия и персонала подрядных организаций. С помощью интерактивных уроков слушатели самостоятельно получают новые знания и поддерживают свою квалификацию. Материал подается в форме коротких информационных блоков с последующей проверкой в виде теста.

«Мы заменили шаблонные обучающие презентации короткими роликами, анимированными слайдами и закрепляющими понимание вставками со звуковым сопровождением. Все это улучшает понимание и сохраняет знания намного дольше по сравнению с изучением текстового материала. И тот объем информации, на донесение и восприятие которого уходил день в традиционной «подаче», благодаря такому формату усваивается за час или меньше», - отметила Е.Березкина.

В системе размещены учебные курсы по направлениям: культура безопасности, охрана труда, опыт эксплуатации, интегрированная система управления, проведение обходов, наблюдений, инструктажей и оперативных переключений, работа с электрическим и тепловым оборудованием и др.

Отличительной особенностью программного решения является соответствие международному стандарту SCORM (Sharable Content Object Reference Model), что открывает широкие возможности для публикации электронных курсов в системах дистанционного обучения, поддерживающих этот формат, в том числе в информационной системе Росатома «Рекорд». Это позволило выйти за пределы внутренней сети предприятия. Теперь обучение сотрудники могут пройти также по сети Интернет с персональных компьютеров и мобильных устройств.

«Калининская АЭС является единственной атомной станцией Росэнергоатома, которая проработала, освоила и успешно использовала этот механизм размещения электронных курсов. На сегодняшний день около 400 сотрудников уже прошли обучение в системе дистанционного обучения, и мы получили их положительные оценки», - подчеркнул заместитель главного инженера по подготовке персонала Евгений Колесниченко.