Коронавирус в Твери, последние новости на 16 июня 2020 года: маски для ЕГЭ и репетиции парада, который отменили

На утро 16 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2728 человек, это 78 новых случаев за сутки.

В настоящее время 1033 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+78 за сутки). 1645 (0 за сутки) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли (0 за минувшие сутки).

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с начала пандемии в регионе проведено 91738 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 510.

Как видите, ситуация с коронавирусом в регионе остается довольно напряженной. Напомним, что в связи с этим по рекомендации Роспотребнадзора в Твери и Ржеве были отменены торжества и парады в честь 75-летия Великой Победы. Они были запланированы на 24 июня.

Однако на сайте тверской администрации не отменено распоряжение об ограничениях движения в городе в связи с репетицией парада. Согласно этому распоряжению 18, 19, 22, 23 июня на несколько вечерних и ночных часов будут перекрывать улицу Советскую.

Помимо этого, в регионе готовятся к проведению этапа очной сдачи ЕГЭ в условиях распространения коронавируса.

Для обеспечения санитарной безопасности во время процесса сдачи госэкзамена будет приобретено 68 тысяч масок, перчаток и средств дезинфекции. На это выделят средства из регионального бюджета. Такое решение принято на заседании областной бюджетной комиссии.

Таким образом всех участников и организаторов ЕГЭ обеспечат средствами защиты.

Сдавать госэкзамен будет более 5700 человек. Напомним, что этап очной сдачи ЕГЭ в нашем регионе будет проходить с 3 по 25 июля.